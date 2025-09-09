Жена падна от „Дяволска пътека" край Борино в бурните води на реката

41-годишна туристка е паднала в бурни води в местността „Дяволска пътека" край родопското село Борино. Пострадалата жена е евакуирана по трудно достъпен и пресечен терен, в шок, премръзнала и с видими наранявания по тялото. Операцията по спасяването й е на екип пожарникари от Доспат. Спешни медици я транспортирали до МБАЛ- Девин, съобщава "24 часа".

„Дяволската пътека" е една от най-популярните туристически атракции в Родопите. Пътеката е изградена със специални дървени мостове, стълби и платформи, които позволяват на посетителите да преминат през дълбоки проломи, покрай отвесни скали и живописни гледки към планината.

Със заповед на кмета на община Борино обаче преминаването по туристическия атракционен маршрут е забранено. Тя е издадена на 22 август. Причината е компрометиран участък от трасето, който създава риск за безопасността на туристите. Ограничението е в сила до отстраняването на повредата.

Пострадалата жена споделила, че е пътувала специално да мине през пътеката и е възможно да не е забелязала предупрежденията.