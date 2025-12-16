IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Европейски лидери предлагат многонационални сили като гаранция за сигурността на Украйна

Изявлението бе направено след срещата в Берлин

16.12.2025 | 06:48 ч. 34
БГНЕС

БГНЕС

Европейски лидери заявиха, че са се договорили каквито и да било решения за евентуални украински териториални отстъпки пред Русия да могат да бъдат взети едва след като бъдат осигурени надеждни гаранции за сигурност, които да включват многонационални сили под европейско ръководство, предаде Ройтерс.

Изявлението, разпространено от 10 европейски лидери вчера, както и от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, бе направено, след като те се срещнаха в Берлин, за да подкрепят мирните преговори между американски и украински преговарящи, които се стремят да сложат край на най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Очертавайки какви гаранции за сигурност смятат за необходими, в изявлението се казва, че Украйна трябва да може да запази въоръжените си сили на равнище от около 800 000 души, за да възпира конфликт.

Освен това Европа трябва да координира многонационални сили в Украйна, в които да се включат желаещи държави с подкрепа от Съединените щати.

Този контингент „ще подпомага възстановяването и обновяването на украинските сили, осигуряването на украинското въздушно пространство и подкрепата за по-безопасни морски пространства, включително чрез операции на територията на Украйна“, се казва в изявлението, цитирано от БТА.

Гаранциите за сигурност ще включват и механизъм за наблюдение на спазването на прекратяването на огъня, ръководен от Съединените щати, който да осигурява ранно предупреждение за бъдещо нападение и да реагира при нарушения.

„Решенията за територията са за народа на Украйна, след като надеждни гаранции за сигурност бъдат на практика въведени“, се посочва в изявлението.

Американски преговарящи са казали вчера на Украйна, че при всяко споразумение за прекратяване на близо четиригодишната война с Русия тя трябва да се съгласи да изтегли силите си от източната Донецка област, заяви запознат с въпроса официален източник.

войната в Украйна Европа Русия
