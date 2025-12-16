IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Земетресение с магнитуд 5,2 край гръцкия остров Закинтос

Трусът е бил във водите на Йонийско море на дълбочина 8,5 км

16.12.2025 | 10:52 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер е регистрирано тази нощ в 01:41 ч. гръцко (и българско) време във водите на Йонийско море, югозападно от гръцкия остров Закинтос, съобщи в. „Катимерини“, позовавайки се на данни от Института по геодинамика към Националната обсерватория на Атина.

Трусът е регистриран на дълбочина 8,5 километра, като епицентърът му е бил на 89 километра югозападно от Закинтос.

Към момента няма данни за пострадали хора и нанесени щети вследствие на земетресението. (БТА)

земетресение гръцкият остров Закинтос Йонийско море
