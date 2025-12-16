IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Още един българин е загинал на фронта в Украйна

Тодор Кузмов е бил доброволец в армията

16.12.2025 | 07:00 ч. Обновена: 16.12.2025 | 07:18 ч. 42
Снимка Фейсбук Мемориал

Още един българин е загинал на фронта в Украйна. Името му е Тодор Николаев Кузмов.

Смъртта му не е потвърдена официално от украинска страна, но съобщението беше публикувано във фейсбук-страницата Мемориал - международни доброволци за Украйна, която досега не е публикувала грешна информация, съобщи offnews.

"Нашият обичан български брат Тодор Николаев Кузмов, който служеше в Украйна като доброволец, загина на бойното поле. Чест, слава и благодарност за нашия брат", пише в съобщението, придружено с негова снимка.

Досега не беше публично известно, че Тодор Кузмов воюва в Украйна.

Според кореспондента Горица Радева най-вероятно Кузмов не е загинал в последните няколко дни, защото наскоро са я питали дали го познава и дали има връзка с него. Може би още тогава е имало съмнения, че е загинал, но са потвърдени едва вчера, предполага Радева.

Досега само за двама български граждани е официално потвърдено, че са загинали в Украйна. Единият е Светослав Славков, който падна в бой с руските нашественици край Купянск в последните дни на 2023 г.

Другият е Владислав Младенов от Дупница, който загина през юни 2025 г.

Не е ясно колко са българите, които в момента се бият в Украйна. 

