Антон Кутев: Ако Радев се включи в предстоящите избори, може да ги спечели

Ако Румен Радев се включи в предстоящите избори за парламент, той може да ги спечели. Това заяви пред bTV Антон Кутев, бивш говорител на служебните кабинети на държавния глава през последните години. По думите му единствено президентът знае кога ще се включи в политическия живот на страната.

Според него има три варианта. Първият е Румен Радев изобщо да не направи партия, защото той е имал два успешни мандата като президент и може да иска да се пенсионира. Вторият е да не изчака края на мандата си, да се оттегли от "Дондуков" 2 след завъртането на "парламентарната рулетка" и да се включи в надпреварата на предсрочните избори. Третият – да изчака до ноември, когато изтича мандатът му и изтича и тогава да направи партия.

"Ако той се намеси, може да се случат много неща, но ако не се намеси, аз не очаквам да има стабилно правителство. Съмнявам се президентът към този момент да се занимава с "партийно строителство". Говоренето за негов проект е по-активно в момента, защото самият той направи податки за него", каза Кутев.

По думите му, ако Румен Радев тръгне да прави партия, много лесно би събрал хора и създал структури.

"Той тръгва от доста по-слаба позиция. Той няма структури, много по-трудно ще стигне до избирателите. Да, медийната активност е много важна, но тя е тежко ограничена от закона. Това ще го дърпа назад. Обиколките в страната са половината работа", коментира говорителят.

Той допълни, че влизането в политиката на Румен Радев би бил доста рисков ход, защото от него не се очаква да бъде просто добър политик, а да промени България.

"Да промениш една държава, която е тежко завладяна, е трудно за промяна. Той трябва да излезе от лукса на това да има прекрасен рейтинг и да влезе в едно приключение. Много ги притеснява въпросът дали е президент, или конкурент. В политиката конкуренцията е част от демокрацията“, каза още той.

"Той има уменията да направи така, че да има правителство и да се задържи на власт. Проблемът е дали това ще доведе до промяна. Ако полицията си „пипа ушите“, ако службите са под влияние и не искат да работят, ако ЦИК подхожда формално към жалбите, накрая какво ще стане, ще стигне до съда, който ще каже: „вие сте прави, но изборите са законни“, коментира Кутев.

Той допълни, че машинният вот е добра идея, но допусна, че резултатите от него също могат да се „изкривяват“. Той посочи, че единствено високата избирателна активност може да повлияе върху контролирания вот. „Най-ценното нещо в евентуалното явяване на Радев е, че той ще вдигне избирателната активност, но не вярвам да събере конституционно мнозинство. Ако Бойко Борисов и Делян Пеевски съберат повече от 80 депутати, реална промяна няма да има“, уточни Кутев.

"За пореден път в България имаме шанс да направим обществена промяна. Няколко пъти сме имали такава възможност през последните 35 г. и винаги сме се проваляли. Сега зависи и от елитите, и от гражданите. Ще позволим ли за пореден път да претърпим провала на собствения си живот и да допуснем определени мафиотски схеми“, посочи бившият политик.