Никушор Дан: Не искаме война, но Русия трябва да знае, че сме готови

"Не се страхуваме от пряка конфронтация с Русия. Европейските позиции трябва да бъдат ясни. Трябва да информираме Русия, че сме готови. Ние не искаме война на европейска земя, но трябва да им кажем. Ако искате да атакувате, ние сме готови."

Това каза румънският президент Никушор Дан пред "Франс 24". Никушор Дан беше избран за президент през месец май с 53,6% от гласовете, побеждавайки крайнодесния, про-Тръмп, популист и евроскептик Джордже Симион. Дан спечели с проевропейска и антикорупционна програма. Президентските избори през ноември 2024 г. бяха анулирани от Конституционният съд поради неправилното използване на TikTok като инструмент за кампания, което позволи на проруския кандидат Калин Джорджеску да излезе начело на първия тур на гласуването.

Никушор Дан смята, че Конституционният съд е взел правилно решение. "Имаше руско влияние и правилата, регулиращи финансирането на кампаниите, не бяха спазени правилно... Руската дезинформационна кампания започна преди десет години. Румънските власти я приеха лекомислено. И все пак, високотехнологичните технологии оказаха влияние върху последните седмици на предизборната кампания," каза Никушор Дан.

Президентът превърна борбата с корупцията в свой приоритет. "В Румъния има корупция на всички нива. За да се борим с нея, трябва да предприемем административни мерки, но също така да действаме в рамките на съдебната система. Има воля за борба с корупцията, но това ще отнеме време,“ каза още той.

Румъния, страна с 19 милиона жители, отбеляза 134% увеличение на средната покупателна способност през последните двадесет години, най-голямото в Европа. Дефицитът на страната обаче е 9%, три пъти над лимита, разрешен от правилата на Европейския съюз. За да се справи с това, правителството въведе мерки за строги икономии. "Тези мерки ще продължат и през следващата година. Няма да има допълнителни мерки, за които хората все още не са наясно. Следващата година дефицитът ни ще бъде между 6% и 6,5%. Тези мерки са трудни, но нямаме избор, защото имаме публичен дълг. Трябва да покажем на инвеститорите, инвестиционните фондове и банките, че Румъния ще реши проблема с дефицита си,“ подчерта Никушор Дан.

На 7 декември либералът Чиприан Чуку беше избран за кмет на Букурещ, побеждавайки крайнодесния кандидат Анка Александреску. Александреску водеше в анкетите, въпреки че Букурещ традиционно не е бастион на крайната десница. „Имаме антиевропейска и дори проруска партия, която, като се съюзява с други по-малки партии и така достига между 35 и 40% от гласовете“, казва Никушор Дан, който е бивш кмет на Букурещ, визирайки партията „Съюз за единство на румънците“ (AUR). „Но хората, които гласуват за тези партии, не са непременно антиевропейскиили проруски. Те се чувстват изоставени от другите, от политиките на така наречените мейнстрийм партии, които са проевропейски. Трябва да върнем доверието им през следващите години,“ поясни румънският държавен глава.

Румъния, която има 650-километрова граница с Украйна, значително увеличи военните си разходи през последните години. Тези разходи бяха 2.2% от БВП през 2024 г. и се очаква да достигнат 2.5% през 2025 г. Европейският съюз отпусна 16.7 милиарда евро на страната чрез своята програма SAFE, инструмент за отпускане на заеми с конкурентна лихва за отбранителния сектор. Заявявайки, че не се страхува от пряка конфронтация с Русия , той твърди, че европейските позиции трябва да бъдат ясни: „Трябва да кажем на Русия, че сме готови. Разбира се, не искаме война на европейска земя, но трябва да им кажем. Ако искате да атакувате, ние сме готови."

Никушор Дан припомни, че в миналото отбраната не е била просто поредният сектор, не по-важен от например здравеопазването. „Предвид настоящия геополитически контекст, Европа трябва да действа, за да може да се защити във възможно най-кратки срокове,“ смята той. Относно покупките на оръжие, румънският президент съобщи, че е сключил договори с американски компании, валидни до 2033 г., но сега призовава за стимулиране на европейската ни отбранителна икономика и посочва, че страната му също инвестира в европейски оръжия. „Във Франция вече подписахме договора с Mistral. За покупки на хеликоптери Airbus има добри шансове. Thales вече работи в Румъния и би могъл да получи други договори. Във всеки случай, за покупки, направени с парите, получени по програмата SAFE, ще се обърнем към Европа,“ поясни още Никушор Дан.

Румънският президент категорично подкрепя Украйна. Това, което се случва, е ужасно за украинския народ...Трябва да продължим да помагаме на Украйна. Трябва да покажем на руснаците, че ще подкрепяме украинците в дългосрочен план, включително с безусловна финансова подкрепа, подчерта той.

По отношение на Съединените щати и твърденията на администрацията на Тръм в "Стратегия за национална сигурност“, че Европа е в упадък Никушор Дан каза следното: По отношение на сигурността тези съобщения не са изненада. Още от първия си мандат Тръмп обяви, че ще насочи външната си политика към Тихия океан. Що се отнася до идеологическия въпрос, те искат да приложат към Европа това, което правят в Съединените щати... По този идеологически въпрос трябва да имаме собствен дебат. Това е една от слабостите на ЕС. Фактът е, че водим много дебати в собствените си страни, но те не се пренасят на европейско ниво...Имаме различия по много неща, но Съединените щати се нуждаят от Европа, а Европа се нуждае от Съединените щати. Като цяло всъщност имаме много сходни ценности.

Тази седмица 27-те държави-членки на ЕС одобриха значително затягане на миграционната си политика и по-специално изпращането на мигранти в центрове извън границите на Европейския съюз. Според румънския президент "ЕС трябва да намери добър баланс между зачитането на правата на тези, които имат проблеми в страните си на произход, и капацитета да бъдат приети тези хора в нашите държави. Румъния е готова да проведе този дебат в рамките на Съюза“, заяви още той, цитиран от БГНЕС.