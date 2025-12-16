Доц. Кунчев: Със сигурност ще стигнем до епидемия и до грипна ваканция през януари

Въпреки приказките за много ранно начало нещата вървят като предни години - ще има ускоряване на процеса с грипа след коледните и новогодишни празници, когато хората се събират. Пикът ще е януари, прогнозира държавният главен здравен инспектор Ангел Кунчев пред NOVA News.

Със сигурност ще стигнем до епидемия, вероятно и до грипна ваканция, прогнозира той. Защото най-засегнатите групи се очаква да са децата - на първо място тези от 5 до 14 г., както и тези до 5-годишна възраст. Най-вероятно това ще стане през втората половина на януари, прогнозира д-р Кунчев.

Други години имаше точкови мутации в 3-4 ареала, сега са в 7, коментира той как грипният вирус тази година изненада специалистите. Затова повече хора може да развият усложнения. Данните от Англия говорят за по-тежко протичане, разказа още експертът. Но информацията за повече пациенти с усложнения е на база повече заболели хора там, направи уговорка той.

Ключово е носенето на маска от болния човек, това е много по-ефективно, отколкото да я носи здравият, подчерта доц. Кунчев.

Ваксината пази не от разболяване, а от тежкото протичане, напомни за пореден път експертът. Това, че геномът на вируса е променен в 7 точки, го прави различен от оригиналния ваксинален щам, но това не прави ваксината неефективна, обясни той.

Малко ли е да предпази 60% от хората от тежко протичане и дори смърт, попита той реторично в отговор на въпрос ефективна ли е тазгодишната ваксина. Вече обаче отминава периодът, в който можеше да се имунизират уязвимите хора. 10-15% от пробите доказват грипно заболяване, обясни доц. Кунчев.

В зависимост от интензитета на епидемията между 1000 и 2000 българи годишно стигат до смъртен изход от грип.