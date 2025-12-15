ПП-ДБ към Радев: С президента или с конкурента разговаряме?

След направените консултации по-рано днес с първата политическа сила ГЕРБ-СДС, сега държавният глава Румен Радев провежда такива и с коалиция ПП-ДБ.

Към момента, заявките и на двете парламентарни групи, са да не търсят подкрепа за съставяне на ново редовно правителство в рамките на този парламент. Най-възможният изход от ситуацията след оставката на правителството изглежда са предсрочните избори.

В президенството вече са представителите на втората политическа сила ПП-ДБ - Асен Василев, акад. Николай Денков, Атанас Атанасов, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов.

“Уважаеми представители на ПП-ДБ, добре дошли в президенската институция. Страната ни се намира в сложна политическа ситуация с правителство, което бе принудено да подаде оставка", обобщи президентът Румен Радев.

"Страната ни се намира в сложна политическа ситуация, с правителство, което бе принудено да подаде оставка заради управленския си модел и лидери, неприемливи за гражданите. Управлението трябва да работи пълноценно и отговорно до поемането на властта от служебното правителство. Призовавам ви да споделите как виждате важния въпрос с бюджет 2026, как ще влезем в новата година. Виждате ли възможност за нова конфигурация в това Народно събрание? Имате ли виждания кога да бъдат тези избори и ще иниицирате ли промени в Изборния кодекс, за да имаме повече прозрачност при тях", обърна се президентът към ПП-ДБ.

"Що се отнася до бюджета, правителството трябва да внесе удължителен закон, за да се гарантира сигурността на гражданите. Той трябва да подсигури плащанията за актуализирания размер на минималната работна заплата. В този закон се уреждат всички плащания, за да няма намаляване на доходите на хората. Надяваме се в рамките на тази седмица този закон да бъде внесен, а ние имаме готовност да работим и между Коледа и Нова година", заяви лидерът на ПП Асен Василев.

Той бе категоричен, че ново управление в този парламент е нежелателно и няма да работят за това "Свалянето на това правителство е само първата стъпка от премахването на модела на Борисов и Пеевски", каза още лидерът на ПП.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че основното им искане за промени в изборния кодекс е да се въведе изцяло машинно гласуване. Той призова президента да се даде време на този парламент за тези 2 цели: приемането на удължителния бюджет и промените в Изборния кодекс.

Държавният глава заяви категорична подкрепа за 100% машинно гласуване с преброяване на бюлетините.

Има ли “ала-бала” с президента?

"Ще ви помоля да споделите пред медиите какво сте имали предвид, когато казахте "направихме ала-бала през президента", ако искате да има доверие в изборите и повече във вашата партия", попита Радев.

Василев обясни, че е ставало дума за подкрепа от президента към тяхната партия тогава.

"Делян Пеевски, заедно с Борисов олицетворява този модел. Имаме важни задачи в този парламент: веднага снемане на охраната на Пеевски от НСО. Трябва да се сложи край, затова сме свикали извънредна комисия, за да видим кой има воля за това. Стотици хиляди го поискаха, и ако искаме да покажем, че сме политици с кураж, трябва да свършим тази работа. Трябва да бъде изкаран и от кабинета на Тодор Живков този човек. 30 години по-късно България се връща към едни времена, от които бягахме", заяви Ивайло Мирчев.

"Този въпрос многократно е задаван и към мен. Единствените ми правомощия към НСО е да назначавам началника на службата и да го привеждам във военно звание. От тримата членове на тази комисия, ДАНС, МВР и НСО, ако един има сигнал за застрашеност, наистина се обсъжда там за охраната. Доколко реално работи тази комисия, парламентът трябва да извърши контрол. Аз също съм "за" да не се злоупотребява с органите за охрана. Това не е и добре, когато толкова различни органи пазят едно лице, в това отношение ви подкрепям", отвърна Радев.

Атанасов попита президента дали на предстоящите избори президентът ще се яви със собствен проект?

"Сега с президент или конкурент разговаряме?", попита депутатът от ПП-ДБ.

“Аз и на ГЕРБ отговорих - ние сме тук, за да провеждаме консултации, не сме се събрали на раздумка. Аз не искам по никакъв начин да превръщаме консултациите в предизборна кампания. Ако някой ден стигнем до такъв момент, в който да ви кажа, но към момента този въпрос се дискутира извън президентската институция", отговори Радев.

“Аз не поставих въпроса злонамерено, хората питат”, добави Атанасов.

“Където и да се появя гражданите питат и мен - аз съм тук в качеството си на президент”, завърши Радев и благодари на ПП-ДБ и журналистите.