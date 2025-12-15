Древно езеро, изчезнало преди 100 000 години, се появи отново

Древно езеро от ледниковата епоха, изчезнало преди повече от 100 000 години, се е възродило в Националния парк „Долината на смъртта“ в Калифорния след рекордни валежи. Масивният воден басейн, дълъг около 160 километра и дълбок близо 180 метра, е пресъхнал преди между 128 000 и 186 000 години с постепенното затопляне на климата, пише „Дейли мейл“.

Миналата седмица Службата за националните паркове на САЩ съобщи, че районът е преживял най-влажния си есенен сезон, откакто се води статистика. „Тези есенни бури донесоха повече валежи, отколкото Долината на смъртта обикновено получава за цяла година“, се казва в официално съобщение.

Бадуотър Бейсин – едно от най-горещите места на планетата и най-ниската точка в Северна Америка, разположена на 86 метра под морското равнище – е отчело 61 милиметра дъжд само за три месеца. През ноември беше подобрен почти вековен рекорд, като падналите 44,7 милиметра валежи надминаха стойността от 1923 година.

„Гледката е впечатляваща, но това не е истинско езеро“, обяснява служителка на хотел в района. По думите ѝ водният басейн изглежда като езеро, но е плитък и наподобява огромно сухо корито без течение, по-скоро като голям плитък басейн.

Езерото, неофициално известно като Лейк Манли, се появява отново повече от две години след последното подобно събитие през 2023 г., когато ураганът Хилари донесе над 56 милиметра дъжд в района. През февруари 2024 г. басейнът отново се напълни, след като остатъците от бурята се комбинираха с атмосферна река и нови валежи. Данни на НАСА показаха, че водата е достигнала между 45 и 90 сантиметра и се е задържала в продължение на шест седмици, позволявайки дори каякинг.

Сегашното езеро е по-малко и по-плитко от това след урагана Хилари, но ефектът върху туризма е осезаем. Посещенията в района са се увеличили с между 20 и 30 процента, а при предишната поява на езерото хотелите са били напълно резервирани за няколко нощи. След последните бури интересът отново нараства, тъй като паркът се намира само на няколко километра от мястото.

Властите предупреждават, че никой не може да каже колко дълго водният басейн ще се задържи. Продължителността му зависи от температурите, вятъра и евентуални бъдещи валежи. При нормални условия дъждът в този район се изпарява бързо заради екстремната жега, но по-хладното време дава надежда, че езерото ще се запази поне до началото на новата година.

Междувременно проливните дъждове доведоха до затваряне на някои пътища в парка заради наноси и отломки. Част от най-посещаваните обекти, сред които Забриски Пойнт, Данте’с Вю, Бадуотър Бейсин и пясъчните дюни Мескит, остават отворени. Посетителите са призовани да бъдат внимателни, да проверяват актуалните условия и да са подготвени за самостоятелно справяне при извънредни ситуации, съобщи Службата за националните паркове.