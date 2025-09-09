Социалисти се събраха по случай 9 септември на мястото на МОЧА

С рехав митинг, организиран от Българската социалистическа партия (БСП), социалистите отбелязват 9 септември пред Паметника на съветската армия.

Днес се навършват 81 години от деветосептемврийския преврат.

Традиционно БСП организира митинг за 9 септември. Тази година той се провежда пред Паметника на съветската армия. Фигурите на наричания от мнозина Монумент на окупационната Червена армия (МОЧА) бяха демонтирани и пространството около паметника е затворено и е обрасло с трева.

Демонстрантите веят българския трибагреник и червено знаме, на което с бели букви е написано БСП. Един от гражданите носи и руското знаме, на което включително пише "Россия".

На митинга присъстват министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, председателят на групата на БСП в Столичен общински съвет Иван Таков, депутатите от ПГ на "БСП-Обединена левица" Атанас Атанасов и Габриел Вълков. Сред гражданите са и Александър Симов от БСП и лидерът на АБВ Румен Петков.

Иван Таков заяви, че днес отдават почитта си към всички онези, които са отдали живота си в борбата с кафявата чума и отбелязват победата над нацистка Германия.

"Не на опитите за ревизия на миналото", каза той и подчерта, че историята не може да бъде разрязана с флекс. "Трябва да се борим за нашето бъдеще всеки ден", категоричен е Таков и пожела: "Честит 9 септември! Честит празник!" Междувременно, в непосредствена близост, се провежда и протест на демократите. | БГНЕС