IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 99

Социалисти се събраха по случай 9 септември на мястото на МОЧА

Днес се навършват 81 години от деветосептемврийския преврат

09.09.2025 | 20:10 ч. Обновена: 09.09.2025 | 21:11 ч. 39
БГНЕС

БГНЕС

С рехав митинг, организиран от Българската социалистическа партия (БСП), социалистите отбелязват 9 септември пред Паметника на съветската армия. 

Днес се навършват 81 години от деветосептемврийския преврат. 

Традиционно БСП организира митинг за 9 септември. Тази година той се провежда пред Паметника на съветската армия. Фигурите на наричания от мнозина Монумент на окупационната Червена армия (МОЧА) бяха демонтирани и пространството около паметника е затворено и е обрасло с трева. 

Демонстрантите веят българския трибагреник и червено знаме, на което с бели букви е написано БСП. Един от гражданите носи и руското знаме, на което включително пише "Россия". 

На митинга присъстват министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, председателят на групата на БСП в Столичен общински съвет Иван Таков, депутатите от ПГ на "БСП-Обединена левица" Атанас Атанасов и Габриел Вълков. Сред гражданите са и Александър Симов от БСП и лидерът на АБВ Румен Петков. 

Иван Таков заяви, че днес отдават почитта си към всички онези, които са отдали живота си в борбата с кафявата чума и отбелязват победата над нацистка Германия. 

"Не на опитите за ревизия на миналото", каза той и подчерта, че историята не може да бъде разрязана с флекс.  "Трябва да се борим за нашето бъдеще всеки ден", категоричен е Таков и пожела: "Честит 9 септември! Честит празник!"  Междувременно, в непосредствена близост, се провежда и протест на демократите. | БГНЕС

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

митинг БСП 9 септември
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem