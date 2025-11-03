IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

Дами, вадете кърпичките... Шарл Льоклер вече е сгоден мъж

Пилотът на F1 предложи на любимата си Александра Сент Мльо

03.11.2025 | 13:08 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пилотът на Ferrari Шарл Льоклер обича високите обороти — както на пистата, така и в живота. 28-годишният състезател от Формула 1 обяви годежа си с 23-годишната моделка и инфлуенсърка Александра Сент Мльо.

Новината дойде чрез публикация в Instagram, където двамата са заснети с домашния си любимец Лео, придружени от краткия, но красноречив надпис: „Mr and Mrs Leclerc“.

Малко по-късно двойката сподели и още снимки, на които Александра показва впечатляващ годежен пръстен, оценен от експерти на поне 525 000 долара – детайл, който не остана незабелязан от феновете.

Свързани статии

Льоклер и Сент Мльо за първи път бяха забелязани заедно по време на Парижката седмица на модата през 2023 г., а връзката им бе потвърдена официално няколко месеца по-късно, когато се появиха като двойка на Уимбълдън, припомня TMZ.

Въпреки романтичната новина, празненствата няма да продължат дълго — Льоклер скоро отново ще се качи в болида си, тъй като следващият кръг от сезона на Формула 1 го отвежда в Сао Пауло за Гран при на Бразилия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Шарл Льоклер годеж Александра Сент Мльо
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem