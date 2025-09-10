Боршош: Влизането в еврозоната е най-чаканото и желано нещо за туризма

Влизането в еврозоната е най-чаканото, искано и желано нещо за туризма, каза министърът на туризма Мирослав Боршош на информационна среща в Добрич, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

По негови думи секторът отдавна прави бизнес в евро, тъй като това е позната, стабилна и силна валута. "Когато излизаш на чуждите пазари, не трябва дълго и продължително да пресмяташ, да говориш, убеждаваш", добави Боршош.

Министърът обясни, че тази информационна кампания е резултат от истинския, нормалния, не само административния и понякога неразбираем разговор за еврото. "Част от идеята ни е да стигне до всички човешкият разговор, защото като махнем цялата пропаганда срещу еврото, която съществува, ние си даваме сметка, че има и по-консервативно мислещи хора, за които смяната е проблем, които са израснали и живеят в една валута, разбира се, че ще ги има тези притеснения. Част от кампанията е да може това да стигне до по-голяма част от хората", каза още Мирослав Боршош, цитиран от БТА.

Според него в туризма има поне две ключови важни неща за една дестинация. "Сигурността на дестинацията е общо усещане за това, че отиваш в една страна, където нещата са спокойни - като започнем от физическата сигурност и стигнем до финансите. Двете големи позитиви за страната ни са Шенген и еврозоната в областта на туризма. Другото, което е важно, е имиджът и представата за една страна", посочи министърът на туризма.

Той каза, че предизвикателство не е приемането на еврото, а следващият бюджет на България. "Този бюджет, който ще ни е първи в еврозоната и в евро, ще е отговорът на много от въпросите, които предстоят пред страната ни в икономически и политически план", обясни Боршош.

По думите му следващата година ще можем да започнем да правим големите секторни промени в икономиката ни, от които се нуждаем и имаме повод за позитивизъм.