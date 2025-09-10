IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
18 734,79 лв. са ни стрували командировките на министрите за второто тримесечие на 2025 г.

10.09.2025 | 14:23 ч. Обновена: 10.09.2025 | 14:40 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2025 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 18 734,79 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници 1 207 лв., за командировки на областни управители – 9 169,55 лв.

За командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията – 20 201,79 лв. и за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 20 лв.

