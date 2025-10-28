Вълчев: Необходима е политика, която да свързва образованието с пазара на труда

Образователният министър Красимир Вълчев заяви, че е необходима национална политика за кариерно ориентиране, чрез която да обвържем образованието с пазара на труда. Министърът инициира среща с кариерните консултанти от цялата страна. Те са позиционирани във всички области и работят пряко с учениците в избора им на образование, което да им помогне в бъдещата професионална реализация, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

На срещата беше взето решение за обособяването на Национален кариерен център, а консултантите ще получат вече статут на педагогически специалисти.

"Това е стъпка, която ще ни помогне да координираме по-добре на национално ниво вашата работа", подчерта министър Вълчев. Той апелира за участието им в изготвянето на правилника на бъдещия център, както и в разработването на насоки за национални кариерни политики, обучения на учители, изготвянето на програми по области за посещения на предприятия и институции.

Министърът обсъди с консултантите предизвикателствата в тяхната работа. Фокус бе поставен на нуждата от това децата с математически способности от ранна възраст да бъдат ориентирани към технически професии. "Да нямаме инженери е една от най-големите заплахи за социално-икономическото развитие на страната ни и вие можете да допринесете много за преодоляване на този проблем", каза министър Вълчев. По думите му предприемат се много мерки в тази насока - все повече ученици се обучават в паралелки със STEM профили, приемът във висшите училища се обвързва с изпити по физика и математика, има и други мерки.