IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 85

Българинът е станал по-спестовен, заделя за спешни случаи

“Тренд”: 45% влагат своите спестявания в пътувания

28.10.2025 | 16:46 ч. 6

Броят на спестяващите българи е по-голям от миналогодишния, показват данни на Изследователски център "Тренд". Основната причина e стремеж към по-голяма сигурност.

От проучването става ясно, че българите най-често спестяват за спешни случаи. Близо половината от анкетираните пък събират пари за трудни моменти.

45% влагат своите спестявания в пътувания, а малко над 30% събират пари във връзка с тяхното здраве.

Ключов фактор за спестяванията се оказва възрастта. Според изследването, младите спестяват по-малко от възрастните хора. 

"По-възрастните хора имат по-голяма склонност да търсят сигурност. Най-младите може би нямат нужните доходи. Те са още в началото на своя кариерен път и не са натрупали стаж, за да имат по-високи доходи. Една по-малка група спестява и за дългосрочна инвестиция - 9% от всички спестяващи. Около 8% спестяват за пенсиониране", уточни пред Bulgaria ON AIR Стоян Панчев от Експертния клуб за икономика и политика.

Вижте повече в репортажа. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Тренд проучване спестявания спешни случаи инвестиции Bulgaria ON AIR
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem