Българинът е станал по-спестовен, заделя за спешни случаи

Броят на спестяващите българи е по-голям от миналогодишния, показват данни на Изследователски център "Тренд". Основната причина e стремеж към по-голяма сигурност.

От проучването става ясно, че българите най-често спестяват за спешни случаи. Близо половината от анкетираните пък събират пари за трудни моменти.

45% влагат своите спестявания в пътувания, а малко над 30% събират пари във връзка с тяхното здраве.

Ключов фактор за спестяванията се оказва възрастта. Според изследването, младите спестяват по-малко от възрастните хора.

"По-възрастните хора имат по-голяма склонност да търсят сигурност. Най-младите може би нямат нужните доходи. Те са още в началото на своя кариерен път и не са натрупали стаж, за да имат по-високи доходи. Една по-малка група спестява и за дългосрочна инвестиция - 9% от всички спестяващи. Около 8% спестяват за пенсиониране", уточни пред Bulgaria ON AIR Стоян Панчев от Експертния клуб за икономика и политика.

