Оставиха в ареста Хасърджиев и аверите му, били обществено опасни

Заедно с него в ареста ще бъдат актьора Росен Белов и гръцкия модел Анастасиос Михаилидис, които досега бяха под домашен арест. В ареста остава и четвъртия обвиняем бившия военнослужещ Симеон Дряновски.

Съдът прецени, че четиримата са обществено опасни, съобщава БНТ.

"Не съм докосвал това момче и ще го докажа", заяви Хасърджиев на влизане в съдебната зала и допълни, че според него "измислените показания" са заради сигнал, който самият той подал срещу члена на Надзорния съвет на Здравната каса Андрей Дамянов.

Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис, който беше задържан заедно със Станимир Хасърджиев каза преди заседанието, че няма нищо общо с тормоза над 20-годишното момче, което подаде сигнал.

Пред журналисти в съда гъркът разказа, че просто живеел там. Бил хетеросексуален и бил сгоден. Нямал нищо общо със случката от началото на септември. Напуснал апартамента, защото компанията не му харесвала. Той самият не употребявал наркотици, но на партитата в апартамента в ж.к. "Дианабад" винаги имало, съобщава БНТ.

Хасърджиев и 20-годишният потърпевш се запознали чрез мобилно приложение, а на купона го довел актьора Росен Белов.