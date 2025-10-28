Щедрите похвали на Тръмп към Такаичи: Вие сте първата жена премиер, това е голяма работа

Reuters 1 / 10 / 10

Доналд Тръмп беше приет от японския министър-председател за първа среща, в която американският президент засипа с похвали Санае Такаичи. В момент след първите им срещи Такаичи заяви, че планира да номинира Тръмп за Нобелова награда за мир.

Такаичи, която положи клетва миналата седмица, е протеже на покойния японски премиер Шиндзо Абе, приятел на Тръмп, убит през 2022 г.

"Шинзо Абе беше мой голям приятел и бях много тъжен да видя какво се случи. Беше толкова шокиращо“, каза Тръмп на Такаичи в двореца Акасака по време на първата им лична среща.

Тръмп беше посрещнат в държавната къща за гости на премиера с царствена церемония, а след това беше отведен в друга стая, където делегациите на САЩ и Япония седяха една срещу друга.

"Но той (Абе, бел. ред.) говори толкова добре за вас още преди да разберем какво ще се случи с вашето възкачване, и не съм изненадан да видя, че сега сте премиер“, продължи Тръмп.

По-късно в кратките си изказвания Тръмп се обърна към историческата част от автобиографията на Такаичи.

"Бих искал също да ви поздравя, че сте първата жена премиер. Това е голяма работа. Искам да ви поздравя за това. Мисля, че това трябва да се изтъкне", добави още американският президент.

Тръмп също така прогнозира, че Такаичи, който произхожда от Либерално-демократическата партия на Абе, която всъщност е консервативна по природа, ще бъде един от "най-великите премиери“ на Япония.

Такаичи, говорейки чрез преводач, също поласка Тръмп.

"Всъщност, премиерът Абе често ми разказваше за вашата динамична дипломация“, каза тя, посочвайки мирното споразумение, което Тръмп подписа в понеделник в Малайзия между Тайланд и Камбоджа.

Тя също така изтъкна ролята на Тръмп в опита за постигане на край на войната в Газа. "За толкова кратък период от време светът започна да се радва на повече мир на място. И в този контекст аз високо ценя вашата непоколебима ангажираност към мира и стабилността".

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит по-късно каза пред репортери, че Такаичи е казала на Тръмп, че го номинира за Нобелова награда за мир.

За да разведри още повече настроението на срещата, Такаичи каза, че ентусиазирано гледа Световните серии. Японската легенда Шохей Отани играе за Лос Анджелис Доджърс, които се борят с Торонто Блу ​​Джейс в серията.

Тя също така подчерта как Япония дарява 250 черешови дървета на Вашингтон, окръг Колумбия, за да отбележи 250-годишнината на САЩ догодина.

Черешовите дървета ще заменят тези, които е трябвало да бъдат премахнати - включително "Stumpy“, обичано полумъртво черешово дърво, което продължавало да цъфти - за да се укрепи басейнът Tidal Basin близо до Мемориала на Джеферсън.

По време на срещата си лидерите подписаха и две споразумения - едното за критични минерали, а другото за въвеждане на "златен век“ в съюза между САЩ и Япония.

На Тръмп беше връчен и златен подарък - златна топка за голф, пътърът на Абе и чанта за голф, подписана от японския голфър Хидеки Мацуяма.

Лидерите се срещнаха и със семейства, чиито близки са били отвлечени от Северна Корея.

Тръмп остави вратата отворена за среща със севернокорейския диктатор Ким Чен Ун, след като преди това се е срещал с него три пъти по време на първия му мандат, но изглежда няма напредък в насрочването на такава.

"Не сме направили нищо, бяхме толкова заети, наистина не сме. Ще го обсъдим“, каза Тръмп пред репортери в двореца Акасака.

По време на работния обяд бяха сервирани американско говеждо месо и американски ориз с японски съставки, се казва по-късно в протокол от срещата, публикуван в Белия дом.

Япония беше втората спирка на Тръмп в Азия по време на обиколката му в три страни, която ще завърши със среща с висок залог в четвъртък с китайския президент Си Дзинпин.

През уикенда представители на САЩ и Китай сигнализираха, че е възможно да се стигне до край на търговската война, с потенциална сделка, която би предотвратила навлизането на опасния фентанил в САЩ.