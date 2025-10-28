IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Моделът Анастасиос Михаилидис за гей оргията: Аз съм хетеросексуален и сгоден

Отрича участие в скандала с Хасърджиев

28.10.2025 | 14:15 ч. 28
Анастасиос Михаилидис, гръцкият модел, който беше задържан заедно със Станимир Хасърджиев каза пред БНТ, че няма нищо общо с тормоза над 20-годишното момче, което е подало сигнал.

На влизане в съда Михаилидис каза пред събралите се журналисти, че е хетеросексуален и сгоден. Нямал нищо общо със случката от началото на септември. Напуснал апартамента, в който живеел, защото компанията не му харесвала. Той самият не употребявал наркотици, но на партитата в апартамента в ж.к. "Дианабад" винаги имало.

Анастасиос Михаилидис добавя, че на партитата в апартамента в ж.к. “Дианабад” е имало наркотици, но самият той отрича да е употребявал такива.

Самият Станимир Хасърджиев бил зависим и редовно употребявал метаамфетамини. Хасърджиев и 20-годишният потърпевш се запознали чрез мобилно приложение, а на купона го довел актьора Росен Белов.

Гъркът Михаилидис твърди, че не е видял насилие и че 20-годишният Георги дошъл на партито по собствено желание и дори сам извадил наркотици. По време на ареста в същия апартамент гръцкият модел бил там, защото Хасърджиев празнувал рождения си ден.

