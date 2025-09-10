Има ли политически лица в случая с Никола Николов - Паскал?

Соченият за водещ контрабандист Никола Николов - Паскал бе задържан, след като бе екстрадиран от Сърбия заради аферата в Агенция "Митници". Съдът обаче пусна Паскал на свобода срещу гаранция от 50 000 лв.

"Обвиненията са няколко - отчасти в организирана престъпна група, обвинения за това, че е участвал в контрабандирането на акцизна стока - цигари без бандероли, държане на акцизни стоки. Той бе предаден на територията на Република България в екстрадиционно производство. Там не може да му бъдат повдигнати обвинения, извън тези, които българската държава го е повикала да носи наказателна отговорност. Тези обвинения, голяма част от които са му повдигнати, трябва да отпаднат автоматично, защото той не може да бъде съден за повече от това, за което е предаден по екстрадиционното производство", коментира адвокат Димитър Марковски в предаването "Денят ON AIR".

Той заяви, че не иска да политизира този проблем, но има политическа закачка, защото се намесват имената на български политици.

"Има много доказателства, които говорят за присъствието на г-н Асен Василев, особено. Възможно е да има тактика на разследване и да изчакват да се съберат още доказателства. Моето мнение е, че прокуратурата работи коректно и не бърза да повдига обвинения на политически лица, без да е събрала доказателства", каза Марковски пред Bulgaria ON AIR.

Адвокатът обясни, че Николов познава Марин и Стефан Димитрови, но извън кръга им, не познава политическите лица, включително Петя Банкова и няма преки контакти с тях.

"Приоритет на г-н Николов е да си оправи здравословния проблем. В процеса на работа сме оказали съдействие. До този момент не сме получили никакви бонуси от прокуратурата. Единственият разумен ход е, че не обжалваха решението на съда", посочи още Марковски.

