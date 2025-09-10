Русата Анджелина Джоли блесна на филмовия фестивал в Торонто

Анджелина Джоли се появи на филмовия фестивал в Торонто, носейки дълъг тренчкот и демонстрирайки дългия си крак
Визията много наподобяваше тази, която актрисата носи на наградите "Оскар" през 2012 година
Джоли беше в Торонто за промотирането на новия си филм Couture
Анджелина Джоли има не само кариера, но и крака, за които да й завидим.
В неделя, 7 септември, 50-годишната актриса се появи на филмовия фестивал в Торонто за премиерата на новия си филм Couture с тоалет, който ни върна няколко години назад до наградите "Оскар" през 2012 година.
