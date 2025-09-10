IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русата Анджелина Джоли блесна на филмовия фестивал в Торонто

Актрисата промотира новия си филм и говори за рака на майка си

10.09.2025 | 22:36 ч. Обновена: 10.09.2025 | 23:01 ч. 2
Снимка: Getty Images

Анджелина Джоли се появи на филмовия фестивал в Торонто, носейки дълъг тренчкот и демонстрирайки дългия си крак

Визията много наподобяваше тази, която актрисата носи на наградите "Оскар" през 2012 година

Джоли беше в Торонто за промотирането на новия си филм Couture

Анджелина Джоли има не само кариера, но и крака, за които да й завидим.

В неделя, 7 септември, 50-годишната актриса се появи на филмовия фестивал в Торонто за премиерата на новия си филм Couture с тоалет, който ни върна няколко години назад до наградите "Оскар" през 2012 година. 

