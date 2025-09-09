Бургазлиев, помел Марти и Христина с АТВ, бил афектиран от смъртта на майката

18-годишният Никола Бургазлиев бил изключително афектиран от това да разбере за смъртта на 35-годишната Христина и всичко за него било като лош сън, който иска да свърши и отново да ходи на училище. Това заяви пред bTV адвокатката му Галина Колева.

По-рано днес стана ясно, че се очаква в Окръжната прокуратура - Бургас, прокурори и разследващия екип от следователи от Националната следствена служба, да проведат съвещание във връзка с повдигането на ново, по-тежко обвинение на Бургазлиев, който миналия месец причини катастрофа, докато управлява АТВ в Слънчев бряг.

Разследването бе прехвърлено на Окръжната прокуратура, след като преди седмица Христина почина от причинените травми. Синът й – Мартин, който е на четири години, бе транспортиран в „Пирогов".

Във вторник началникът на Клиниката по неврохирургия в "Пирогов" проф. Николай Габровски съобщи, че състоянието на малкия Марти е добро, но предстои много работа по възстановяването му.

Заради резултатите от химико-токсилогична експертиза, които посочиха, че в кръвта на Бургазлиев са открити следи от марихуана, вероятно днес или утре на младежа ще бъде повдигнато обвинение за причиняване на смърт и нанасяне на телесни повреди с евентуална умисъл. Разследването по случая се води от Националното следствие.

В следващите седмици се очакват резултатите и от техническата експертиза на АТВ-то, с което Бургазлиев прегази общо пет души, като първоначалния оглед показва, че машината е била в изправност.

Днес или най-късно утре се очаква тялото на починалата жена да бъде освободено от Съдебна медицина-Бургас.