IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 117

8 здравословни причини, заради които да се научите да казвате „НЕ“

Показвате на другите от какво наистина се нуждаете

10.09.2025 | 22:48 ч. Обновена: 10.09.2025 | 23:00 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Може да се изненадате колко ползи идват от това да казвате „не“ и колко по-лесен може да бъде животът, когато се научите да отстоявате границите си. Всъщност, научаването как да казвате „не“ може да ви помогне да водите по-фокусиран, продуктивен и безстресов живот. Какви ползи може да има това за вас?

Предотвратява претоварването

Всички имаме някакъв лимит и претоварването може бързо да доведе до прегаряне. Когато казвате „да“ на твърде много неща, особено когато вече сте заети, рискувате да преминете отвъд границите си. Това може да доведе до физическо и психическо изтощение, стрес и намаляване на цялостното ви благосъстояние. Казването на „не“ ви помага да разпознаете ограниченията си и да избегнете преангажирането.

То ви позволява ви да поддържате отговорностите си управляеми, което в крайна сметка води до по-добро представяне в задачите, които сте избрали да поемете. Претоварването с ангажименти може да повлияе негативно на работата, училището и личния ви живот, така че е важно да се научите кога да поставите границата и да кажете „не“. 

Показвате на другите от какво наистина се нуждаете 

Хората се грижат за вас. Хората, които са близо до вас, искат да знаят какво наистина искате. Когато никога не казвате „не“, те не могат да знаят какво наистина желаете, от какво наистина се нуждаете или искате. Уведомете хората какво не искате, като кажете „не“, за да могат те да допринесат за благосъстоянието на живота ви. 

Източник: 8 здравословни причини, заради които да се научите да казвате „НЕ“

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

щастие успех мотивация
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem