IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 113

В навечерието на атаката над Полша: Радио на Страшния съд предава мистериозни сигнали ВИДЕО

UVB-76 е наричан още "Ръката на мъртвеца"

10.09.2025 | 22:00 ч. Обновена: 10.09.2025 | 22:22 ч. 14
В навечерието на атаката над Полша: Радио на Страшния съд предава мистериозни сигнали ВИДЕО

Нови криптични съобщения са били излъчвани по така нареченото "Радио на Страшния съд" – късовълнова станция в Русия, която е активна от Студената война.

Мистериозната радиостанция UVB-76, за която се смята, че е свързана с руската армия, излъчва от 70-те години на миналия век на 4625 kHz и понякога е прекъсвана от гласови предавания, които подтикват към спекулации за тяхното значение.

Белият шум оживя отново в понеделник, когато бяха чути криптични гласови съобщения от цифри и букви, което предизвика оживена дискусия в социалните медии.

Активна в продължение на пет десетилетия, UVB-76 се смята за числова станция, управлявана от руската армия, въпреки че това не е потвърдено. Теориите изобилстват, вариращи от ролята ѝ на "станция за Страшния съд", която може да задейства ядрен апокалипсис, до метод, чрез който се предават секретни съобщения.

По време на войната в Украйна е имало редица такива случаи и последното излъчване вероятно ще предизвика спекулации за намерението на Москва във време на високо напрежение със Запада, както и няколко дни преди атаките в Полша. 

UVB-76 излъчва монотонен бръмчащ тон, повтарящ се приблизително 25 пъти в минута. В понеделник обичайното бръмчене беше прекъснато от съобщения на руски език, състоящи се от числа, имена или кодови думи. В 64-секунден клип, широко споделян в социалните медии, се чува мъжки глас, който казва "Николай, Женя, Татяна, Иван", чиито инициали НЖТИ са позивна, използвана от станцията преди, според независимия руски издание Meduza.

Свързани статии

След това гласът казва числата 38, 965, 78, 58, 88, 37 в клипа, а след това се четат имената Олга, Татяна, Елена, Леонид, чиито инициали изписват OTEL (хотел). След това говорещият казва „мек знак, 78, 58, 88, 37“. Мекият знак е буква от руската азбука без собствен звук, която омекотява предходната съгласна.

Потребители на социалните медии спекулират, че числата представляват координати „за неизвестни слушатели далеч от родината“.

Друг предполага, че кодовете са сигнали за руския флот от ядрени подводници, предназначени да изплашат президента Доналд Тръмп, преди той да вземе решение дали да наложи нови санкции на Русия. 

През май станцията излъчи същия код „NZhTI“, както и 89905 BLEFOPUF 4097 5573 преди телефонния разговор между президента Владимир Путин и Доналд Тръмп. На 11 декември 2024 г. радиостанцията пък изпрати 24 съобщения на ден. Този ден беше обявен за  „най-многословното предаване в историята й“.

В този ден бяха излъчени 30 думи, някои от които бяха безсмислени.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

радиото на страшния съд Русия мистерия Полша
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem