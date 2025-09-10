IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
На крачка от член 5: Полша е обсъдила активирането на член 4 на НАТО

Това е безпрецедентен момент в новата историята на Полша, заяви Карол Навроцки

10.09.2025 | 11:48 ч. Обновена: 10.09.2025 | 12:09 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Това е безпрецедентен момент в историята на Северноатлантическия алианс, но и в новата история на Полша“, каза Карол Навроцки за нарушаването на полското въздушно пространство от руски дронове. Той добави, че по време на срещата в Бюрото за национална сигурност (BBN) е била обсъдена възможността за позоваване на член 4 на НАТО.

Карол Навроцки съобщи, че е научил за ситуацията в полското небе около 3 часа сутринта. Оттогава е във връзка с командването и министъра на националната отбрана. В Оперативното командване президентът се срещнал с Доналд Туск и решил да организира специална среща в Бюрото за национална сигурност.

„По време на тази среща обсъдихме възможността за активиране на член 4 от Северноатлантическия договор“, каза държавният глава.

Член 4 от Северноатлантическия договор предвижда, че държавите членки ще се консултират помежду си, когато според тях териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на някоя от страните са застрашени.

Навроцки заяви, че дискусията в Бюрото за национална сигурност е засягала и необходимостта от засилване на полската отбрана срещу дронове, също и в контекста на сътрудничеството на Полша с НАТО.

"Съчувствам на онези поляци, които са били засегнати от атаката с дрон, техните имоти или недвижими имоти", каза Карол Навроцки.

Президентът обяви, че е решил да свика заседание на Съвета за национална сигурност. То ще се проведе в рамките на следващите 48 часа, след като държавният глава получи пълна информация за ситуацията, възникнала през нощта от вторник до сряда.

Навроцки посочи, че е бил „в редовен контакт“ с президентите на съюзническите страни и генералния секретар на НАТО Марк Рюте през последните няколко часа.

"Тази атака с дрон е уникална и ние трябва да извлечем пълни последици от случилото се. Бих искал да благодаря от все сърце на всички полски войници, особено на полските пилоти, както и на нашите съюзници", каза Навроцки, добавяйки, че действията им са доказателство, че „механизмите са работили“.

"Ние сме способни да реагираме на този тип ситуации", подчерта президентът.

