Какво, по дяволите, е това? Американска ракета просто откочи от НЛО ВИДЕО

Комисията по възстановяване на общественото доверие на Камарата на представителите разкри шокиращо ново видео, което показва как огромен артилерийски снаряд на американска армия отскача от НЛО, докато то прелита над океана.

Шантавите кадри, споделени от конгресмена Ерик Бърлисън (републиканец от Мисури) по време на изслушването за разкриване на информация на Капитолийския хълм във вторник, показват ракета Hellfire, изстреляна от американски военен дрон, удря светеща сфера, прелетяла край бреговете на Йемен.

Stunning video released in today’s UFO hearing shows the US military fire a missile at a UAP. Obviously it didn’t affect the UAP much. We are cavemen throwing rocks to these things. It’s obviously not armed and/or aggressive. We are embarrassing ourselves. pic.twitter.com/OTxcm7WxEJ — Jordan Crowder (@digijordan) September 9, 2025

Обектът, летящ с висока скорост, е бил ударен от 100-килограмов снаряд Hellfire въздух-земя, изстрелян от дрон MQ-9, който е осъществил контакт и е отскочил веднага, както е показано на радарните кадри от 30 октомври 2024 г.

Кадрите са от отделен дрон MQ-9, който е записал въртенето на сферата след контакта с ракетата и продължаването на движението й, каза експертът по НЛО Джордж Кнап на изслушването.

„Има сървър, където има цяла банка от подобни видеоклипове, които на Конгреса не е било позволено да види – които на обществеността не е било позволено да види“, каза Кнап на изслушването. „Това е ракета Hellfire, която се е ударила в това НЛО и просто е отскочила, и е продължила да се движи. Какво, по дяволите, е това?“

Двама ветерани от ВВС, подаващи сигнали за нередности, също свидетелстваха на изслушването и споделиха стряскащи разкази от първа ръка за това, че са били свидетели на правоъгълно НЛО с размерите на футболно игрище и гигантски, светещ червен квадрат.

Бившият офицер от военната полиция на ВВС Джефри Нучетели е преживял няколко инцидента с UAP (неидентифицирани въздушни явления), докато е бил разположен във военновъздушната база Ванденберг в Калифорния, където се намира Националният проект за противоракетна отбрана.

„Тези съоръжения са били жизненоважни и са били многократно посещавани от UAP“, свидетелства Нучетели под клетва.

На 14 октомври 2003 г. изпълнители на Boeing съобщават, че са видели масивен светещ червен квадрат, тихо реещ се над два обекта на противоракетната отбрана, преди да „се отлети на изток“ и да изчезне зад хълмовете.

По-късно същата нощ Нучетели е събуден от неистови обаждания от други охранители, които казват, че „ярък, бързо движещ се обект“ се е насочил право към базата.

„Когато пристигнах, петима разтърсени свидетели описаха масивен правоъгълен летателен апарат, по-голям от футболно игрище, който се е реел тихо около 45 секунди, преди да се изстреля с невероятна скорост“, каза Нучетели.

Седмица по-късно служители по сигурността обявиха извънредно положение, тъй като странна светлина над океана – за която те смятаха, че е безпилотен летателен апарат – се насочи към базата. Преди пристигането на силите, летателният апарат, който се спусна и за кратко се задържа близо до базата, изчезна „мигновено“ в нощното небе, свидетелства ветеранът полицай от ВВС.

Нучетели също така каза, че той и двама му приятели са видели обект, който маневрира „като пеперуда“, летейки на 60 метра над къщата му.

Петима свидетели положиха клетва на изслушване на Комисията по надзор на Камарата на представителите относно прозрачността на UAP.

Ветеранът от ВВС на САЩ Дилън Борланд свидетелства, че лично е бил свидетел на масивно НЛО с триъгълна форма във военновъздушната база Лангли във Вирджиния през лятото на 2012 г.

Около 1:30 ч. сутринта той е видял „30-метров равностранен триъгълник да излита от близо до хангара на НАСА в базата“, каза Борланд под клетва.

„Летателният апарат смущаваше телефона ми, той не издаваше никакъв звук, а материалът... изглеждаше течен или динамичен“, спомни си летецът.

Обектът първо се е появил като кръг, а след това е разкрил истинската си форма, когато е бил по-близо до Борланд, свидетелства той.

„Бях под триъгълния апарат за няколко минути и след това той бързо се е издигнал до нивата на търговски самолети за секунди, без да показва никое кинетично смущение, звук или изместване от вятъра.“

Борланд твърди, че откакто е станал свидетел на извънземния апарат, кариерата му е дерайлирала до точката, в която не е могъл да бъде нает в разузнавателната общност.

Ветеринарният лекар допълнително твърди, че Службата за разрешаване на аномалии във всички домейни (AARO) е докладвала неправилно събития преди това и това трябва да бъде посрещнато със скептицизъм.