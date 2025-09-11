Четирима са пострадали при катастрофа в Кюстендилско

Временно е ограничено движението по път I-6 между Драгомирово и Цървеняно, на границата между Кюстендилска и Пернишка област, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Ограничението е въведено заради катастрофа, в която са участвали три автомобила, уточниха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Кюстендил.

По първоначални данни при инцидента са пострадали четирима души. На място са насочени две линейки от екипите на Спешна помощ в Кюстендил и Перник.

Обходният маршрут преминава през автомагистрала "Струма", а трафикът се регулира от "Пътна полиция", предаде БТА.