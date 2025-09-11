IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

Четирима са пострадали при катастрофа в Кюстендилско

Обходният маршрут е през автомагистрала "Струма"

11.09.2025 | 15:17 ч. Обновена: 11.09.2025 | 15:37 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Временно е ограничено движението по път I-6 между Драгомирово и Цървеняно, на границата между Кюстендилска и Пернишка област, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Ограничението е въведено заради катастрофа, в която са участвали три автомобила, уточниха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Кюстендил.

По първоначални данни при инцидента са пострадали четирима души. На място са насочени две линейки от екипите на Спешна помощ в Кюстендил и Перник.

Обходният маршрут преминава през автомагистрала "Струма", а трафикът се регулира от "Пътна полиция", предаде БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа пострадали
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem