Четирима са пострадали при катастрофа в Кюстендилско

Временно е ограничено движението по път I-6 между Драгомирово и Цървеняно, на границата между Кюстендилска и Пернишка област, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Ограничението е въведено заради катастрофа, в която са участвали три автомобила, уточниха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Кюстендил.
По първоначални данни при инцидента са пострадали четирима души. На място са насочени две линейки от екипите на Спешна помощ в Кюстендил и Перник.
Обходният маршрут преминава през автомагистрала "Струма", а трафикът се регулира от "Пътна полиция", предаде БТА.