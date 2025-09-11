Семейство от Севлиевско е евакуирано от дома си заради набези на мечки

Семейство от Севлиевско бе евакуирано от дома си след застрашителни набези на мечки. Кметовете на околните села настояват за незабавни мерки за защита на населението.

Къщата на пострадалото семейство е на асфалтов път, намира се в севлиевската махала Душевски колиби. Мечки изяли двете им кози, кокошките в двора и пъдпъдъците, разказва кметът на Душево Добри Димитров.

Дивите животни нанесли щети и в близост до входната врата на дома им, което принудило кмета да изведе семейството.

"Не посмях да ги оставя там, може да стане най-лошо. Хората ги евакуирахме в старческия дом, те са тричленно семейство, единият от които е лежащо болен. Хората са добре", сподели кметът, цитиран от БНР.

В района на Душево били засечени няколко хищника и мечешко семейство с две малки, разказва още кметът.

След случилото той и местните жители изпратили жалба до министрите на земеделието и на околната среда. Настояват да се вземат мерки, за да може хората да бъдат защитени.

На среща в Община Севлиево, свикана заради мечешките набези от последната седмица, кметовете на селата съобщават за нападнати от хищника животни, за навлизане във ферми, овощни градини, за изпочупени пчелини, електропастири и огради.

Те настояват държавата да вземе мерки - да се актуализира процедурата за обезщетение на пострадалите, както и да се контролира популацията на животните.

По последно преброяване на Държавното ловно стопанство "Росица" в Севлиево района обитават около 200 мечки.