В кадър: Приключи протестът пред МВР

Приключи протестът с искане за оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. Протестиращите се събраха пред сградата на МВР в София и блокираха временно движението по ул. ,,6-ти септември“ и ул. ,,Генерал Паренсов“. Протестът е организиран от сдружение БОЕЦ.

Искането ни е свързано и със случая, в който четирима души бяха задържани след нападение над директора на Областната дирекция на МВР в Русе Николай Кожухаров, каза председателят на БОЕЦ Георги Георгиев. Искаме освобождаване на момчетата от ареста, заяви той. Георгиев посочи, че утре членове на БОЕЦ ще протестират пред Апелативния съд във Велико Търново, където на втора инстанция ще бъдат разглеждани мерките им за неотклонение.

"Случаят в Русе е мерзост и опит да прикрият полицейски началник", каза Георгиев и допълни, че залогът е животът на четирима български младежи.

На събитието присъства и Николай Денков, съпредседател парламентарната група на ,,Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).

Гражданите сканираха ,,Оставка", ,,Свобода" и носеха плакати с надписи като ,,МВР-Мутри". Протестиращите хвърляха ролки тоалетна хартия по сградата на МВР и по полицейския кордон. ,,Къде са ви боди камерите", обърна се към полицейските служители Георгиев.

Какво е станало по време на инцидента с Николай Кожухаров ще стане ясно когато се прегледат записите и се изслушат свидетелски показания, каза Методи Лалов, адвокат на един от арестуваните младежи. Според Лалов две жени, свидетели на случая, са заявили, че Кожухаров се е легитимирал накрая, пише БТА.