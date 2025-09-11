6 якета, които ще са хит през есен 2025

На прага на есента вече се готвим да прибираме летните дрехи и да вадим облеклата за по-студени дни и вечери. Една от задължителните дрехи през есенните месеци е преходното яке. То представлява по-тънка връхна дреха, която е подходяща за хладно време, без да ни топли прекомерно. За да сме в крак с тенденциите обръщаме поглед към най-актуалните модели якета за есен 2025.
Вижте 6 якета, които ще властват през септември, октомври и ноември:
Вълнено яке/сако
Това, което ни прави впечатление от модните колекции на големите дизайнери е, че в доста от тях фигурираше късото вълнено яке. То е изключително подходящ избор през есента, тъй като времето е променливо и това яке може да ни защити при рязко застудяване.
Кожено яке
Коженото яке си е истинска класика, която не умира. Има нещо много романтично в това да облечем коженото яке в края на лятото и да посрещнем есента със стил.
