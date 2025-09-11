IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
6 якета, които ще са хит през есен 2025

11.09.2025 | 23:30 ч. Обновена: 12.09.2025 | 00:27 ч. 0
Снимка: istock

На прага на есента вече се готвим да прибираме летните дрехи и да вадим облеклата за по-студени дни и вечери. Една от задължителните дрехи през есенните месеци е преходното яке. То представлява по-тънка връхна дреха, която е подходяща за хладно време, без да ни топли прекомерно. За да сме в крак с тенденциите обръщаме поглед към най-актуалните модели якета за есен 2025.

Вижте 6 якета, които ще властват през септември, октомври и ноември:

Вълнено яке/сако

Това, което ни прави впечатление от модните колекции на големите дизайнери е, че в доста от тях фигурираше късото вълнено яке. То е изключително подходящ избор през есента, тъй като времето е променливо и това яке може да ни защити при рязко застудяване. 

Кожено яке

Коженото яке си е истинска класика, която не умира. Има нещо много романтично в това да облечем коженото яке в края на лятото и да посрещнем есента със стил.

Източник: 6 якета, които ще са тотален хит през есен 2025

мода есенна мода якета
