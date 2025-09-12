Съдът и обществото търсят отговори за побоя над Кожухаров

Един случай в Русе постави въпроси, които далеч надхвърлят рамките на обикновен инцидент. Колкото повече информация излиза наяве, толкова повече растат съмненията и противоречията.

Първоначално от МВР съобщиха, че всичко е започнало със забележка за рисково шофиране. Последва обаче серия от видеозаписи, които поставиха под въпрос тази версия.

Днес не само съдът, но и обществото търсят отговори. Случаят излиза извън рамките на конкретното насилие.

Той поставя въпроси за доверието в МВР, за ролята на прокуратурата, за силата на видео доказателствата в епохата на социалните мрежи, но и за границата между граждански контрол и манипулация на общественото мнение.

Седмица след случая с пребития полицейски шеф в Русе - дойде ред на гражданското недоволство. Пред съдебната палата в Русе протестиращи настояха за обективно разследване на случая и свобода за обвиняемите тийнейджъри. Граждани поискаха и оставката на полицейския началник Николай Кожухаров.

Протест и пред сградата на МВР в столицата с искане за оставката на вътрешния министър Даниел Митов.

Спестява ли МВР информация по случая с пребития полицейски шеф в Русе, откъде дойде разминаването във версиите за инцидента и защо обществото не вярва на институциите - различните гледни точки в студиото на "Директно" с бившия заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев и Вергил Христов от УС на Синдикалната федерация на служителите в МВР.

