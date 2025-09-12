IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
АПИ: Движението по пътя София - Кулата от 375 до 376 км е реверсивно

Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

12.09.2025 | 09:58 ч. Обновена: 12.09.2025 | 10:43 ч. 5
Временно движението от 375 до 376 километър по път I-1 /Е-79/ София - Кулата се осъществява реверсивно, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът е в две ленти в посока Кулата и в една лента в посока София. От пътната агенция апелират водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. 

През август заради ремонт на настилката беше ограничено движението в платното за София по 2,4-километров участък от главния път I-1 (E79) София – Кулата в Благоевград. 

