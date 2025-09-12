Атанас Атанасов: По случая в Русе невинни няма

“Вчера парламентарната вътрешна комисия отклони по елегантен начин моето искане да бъдат изслушани Даниел Митов и Мирослав Рашков по т.нар. “инцидент в Русе”. Опитите да бъде прикривана истината не работят нито за управляващи, нито за обществото. Тук става въпрос за организационни проблеми”, заяви депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов.

Той е категоричен, че по случая невинни няма. Според Атанасов МВР прави всичко необходимо, за да изкара виновни само тези с хулигански прояви. “Има достатъчно много публични данни, че първоначално е направен опит да бъде прикрит този случай, след това се е случило нещо”, коментира депутатът от ПП-ДБ.

По темата за очаквания от ПП-ДБ вот на недоверие към кабинета “Желязков” Атанасов уточни, че темата на вота е правосъдие и вътрешен ред, а в политиката свободно се случват асоциации.

“Казусът в Русе също ще бъде тема на вота на недоверие”, уточни лидерът на ДСБ и заяви, че подписи под вота на недоверие са сложили от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС.

“От там нататък кой кого ще подкрепи, ще видим в зала”, добави Атанасов.