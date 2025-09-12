IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Българинът с най-кратък живот в целия ЕС: Живеем около 75,9 години

Пред нас в класацията са Румъния и Латвия

12.09.2025 | 08:30 ч. Обновена: 12.09.2025 | 09:05 ч. 30
Pixabay

Pixabay

Според предварителни данни за 2024 г., продължителността на живота при раждане в ЕС е била 81,7 години, което е с 0,3 години повече в сравнение с 2023 г. Тази информация идва от предварителните данни за продължителността на живота, публикувани от Евростат.

В 15 държави продължителността на живота е над средната за ЕС, като най-високата е регистрирана в Италия и Швеция (и двете по 84,1 години) и Испания (84,0 години).

Страната ни и в тази класация е в дъното - в България е регистрирана най-ниската продължителност на живота - 75,9 години. Пред нас са Румъния (76,6 години) и Латвия (76,7 години).

Свързани статии

В сравнение с нивото преди пандемията през 2019 г., от 26-те страни от ЕС, за които има предварителни данни, 24 страни са отбелязали увеличение на продължителността на живота през 2024 г. Най-голямо увеличение е наблюдавано в Литва (+1,1 години), Чехия, Латвия и Румъния (+1,0 години всяка).

Нидерландия е единствената страна, която регистрира спад (-0,2 години), продължителността на живота остава стабилна в Испания, докато Франция отбелязва леко увеличение от 0,1 години.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

България продължителност на живота възрастни ЕС
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem