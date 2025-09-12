Българинът с най-кратък живот в целия ЕС: Живеем около 75,9 години

Според предварителни данни за 2024 г., продължителността на живота при раждане в ЕС е била 81,7 години, което е с 0,3 години повече в сравнение с 2023 г. Тази информация идва от предварителните данни за продължителността на живота, публикувани от Евростат.

В 15 държави продължителността на живота е над средната за ЕС, като най-високата е регистрирана в Италия и Швеция (и двете по 84,1 години) и Испания (84,0 години).

Страната ни и в тази класация е в дъното - в България е регистрирана най-ниската продължителност на живота - 75,9 години. Пред нас са Румъния (76,6 години) и Латвия (76,7 години).

В сравнение с нивото преди пандемията през 2019 г., от 26-те страни от ЕС, за които има предварителни данни, 24 страни са отбелязали увеличение на продължителността на живота през 2024 г. Най-голямо увеличение е наблюдавано в Литва (+1,1 години), Чехия, Латвия и Румъния (+1,0 години всяка).

Нидерландия е единствената страна, която регистрира спад (-0,2 години), продължителността на живота остава стабилна в Испания, докато Франция отбелязва леко увеличение от 0,1 години.