BGONAIR Live Новини Днес | 36

Депутатите разглеждат промени в Закона за ограничаване изменението на климата

В днешния парламентарен контрол премиерът ще отговаря на въпроси

12.09.2025 | 10:13 ч. Обновена: 12.09.2025 | 10:42 ч. 5
Депутатите започнаха пленарния ден с обсъждане на първо четене на промени в Закона за ограничаване изменението на климата, внесени от Министерския съвет. 

Законопроектът е включен в Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, за 2024 г., като поради неприемането му през 2024 г. е прехвърлен в Плана за 2025 г., посочва вносителят.

Целта е насърчаване на намаляването на емисиите на парникови газове по разходоефективен и икономически ефективен начин.

По-късно днес се очаква премиерът Росен Желязков и министърът на вътрешните работи Даниел Митов ще отговарят на депутатски въпроси в рамките на парламентарния контрол.

