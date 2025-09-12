Трифонов за побоя в Русе: ПП-ДБ са лъжци, историята е изманипулирана

Слави Трифонов, лидер на “Има такъв народ” наруши мълчанието си и използва социалната мрежа Фейсбук, за да коментира побоя над директора на полицията в Русе Николай Кожухаров. Според Трифонов "цялата тази история е претворена и изманипулирана от ПП-ДБ, за да им е полезна и удобна".

"Разбирам, че според ПП-ДБ той е провокирал тези младежи. Разбирам, че според ПП-ДБ е трябвало да ги остави да си джиткат там из квартала, с колкото километра искат, а като ги е спрял – е трябвало доброволно да ги остави да го пребият. Разбирам, че според ПП-ДБ той е трябвало да си трае като мишка. Не е трябвало да се обажда. Трябвало е кротко да се прибере с жена си вкъщи, а не да се прави на полицейски началник и на мъж", пише Трифонов.

“Както една жена каза днес на протеста в Русе: “Едно от момчетата е от добро семейство. Познавам майка му и баща му.“ Днес е много подходящ ден да ви припомня, че и Осама бин Ладен е от много добро саудитско семейство. И въобще цялата тази история, претворена и изманипулирана от ПП-ДБ, за да им е полезна и удобна, ми писна, защото ПП-ДБ са лъжци! Киро излъга за двойното си гражданство. Лена фалшифицира подписите на една група хора. Асен лъже, че няма нищо общо с бившата шефка на митниците, подсъдима за корупция, която всъщност лично той назначи. Всички заедно, вкупом, лъгаха, че аз съм собственик на “Капитан Андреево“ и че съм мафиот.

Но няма да престана да ви дразня, да ви казвам, че сте лъжци и лицемери, защото живеем в свободна страна и има свобода на словото. Фейсбукът си е мой и няма да мълча!”, се казва още в съобщението на Слави Трифонов.