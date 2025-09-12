IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Земеделец откри корозирал снаряд в землището на свищовско село

Направено е предположение, че се касае за танков снаряд

12.09.2025 | 10:28 ч. Обновена: 12.09.2025 | 10:43 ч. 0
БГНЕС

Силно корозирал снаряд откри земеделец при обработване на земеделска земя в землището на свищовското село Хаджидимитрово. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново, цитира БТА.

При извършен оглед е направено предположение, че се касае за танков снаряд, използван през Втората световна война. Районът на местопроизшествието е отцепен и се охранява от полицията до пристигане на сапьорна група от Националния военен университет “Васил Левски“.

През април специализиран екип от Националния военен университет “Васил Левски“ унищожи осколочно фугасен снаряд от Втората световна война, открит в село Източник, община Габрово.

