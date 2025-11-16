IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Томислав Дончев оптимист за "Лукойл": Бурята по-скоро е отминала

По думите му назначаването на Спецов за особен управител на рафинерията е най-логичният избор

16.11.2025 | 20:30 ч. Обновена: 16.11.2025 | 20:45 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

По отношение на "Лукойл" бурята по-скоро е отминала, но все още има рискове, заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев пред bTV.

Според него правителството да голяма степен е преодоляло кризата, но това как тя ще се разреши зависи и от Вашингтон, и от собствениците на рафинерията. При всички положение Дончев смята, че правилният път е София да бъде част от разговорите за бъдещето на „Лукойл“, защото рафинерията е част от националната сигурност на България. 

Вицепремиерът заяви, че назначаването на Румен Спецов за особен управител на рафинерията е най-логичният избор. „Спецов няма да се занимава с производството, неговата дейност е да осъществява финансов контрол. След като е бил успешен ръководител на НАП, мисля, че ще се справи“, каза вицепремиерът.

Според него, ако „Нефтохим“ се продава, най-добре е да бъде купен от компания от бранша, която да отвори нови икономически възможности пред рафинерията, включително запазване на работните места. 

Дончев коментира и твърденията на президента Румен Радев, че „Нефтохим“ го очаква съдбата на "Булгартабак": "Как си представяте руски актив, който е обект на санкции и е контролиран от САЩ и Великобритания, да му се случи подобно нещо", попита той.

Лукойл Томислав Дончев Румен Спецов
