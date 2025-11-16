Мария Шрайвър отпразнува 70-ия си юбилей заобиколена от децата

Мария Шрайвър е една щастлива майка!

Писателката и журналистка навърши 70 години на 6 ноември, а сега се появиха и първите снимки от партито. От кадрите се вижда, че празненството е било тематично, вдъхновено от 70-те години на миналия век – напълно подходяща тема, имайки предвид юбилея на рожденичката.

Това, което развълнува феновете, бе семейната снимка на Мария и четирите ѝ деца, които тя споделя с бившия си съпруг Арнолд Шварценегер. Кадърът бе споделен в Instagram Story на Патрик Шварценегер, а освен той, до Шрайвър са застанали още 35-годишната Катрин, 34-годишната Кристина и 28-годишният Кристофър.

Снимката от фотокабината, специално наета за рождения ден на Мария, е с лъскав златен фон, светещ знак „Честит рожден ден“ и петимата членове на фамилията, облечени тематично. Всички те носят блестящи гащеризони, очила с цветя, ярки цветове и „боа“ от пера.

Кристофър, който продължава да изумява феновете с впечатляващото си отслабване, носи флорална риза и слънчеви очила, косата му е оформена на къдрици, а мустаците – във формата на тънка подкова с козя брадичка.

