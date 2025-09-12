Василев за вота на недоверие: Очаквам да бъде подкрепен от цялата опозиция

“Днес до 13.00 часа трябва да сме събрали подписите за петия вот на недоверие. И заедно с ПП-ДБ да депозираме общ вот на недоверие на тема провала във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава”, заяви в кулоарите на парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Той поясни, че вотът е един сериозен труд на две парламентарни групи и ще бъде подкрепен от няколко депутати от АПС. “От други подписи няма да търсим, защото не са участвали в подготовката на вота”, поясни Василев и добави, че очакванията му са това да е първият вот, подкрепен от цялата опозиция.

По думите му най-професионално време е отделено по мотивите на вота. "Всички мотиви са част от управлението на Даниел Митов и свързаните с правосъдието огромни дефицити в държавата, които водят до липсата на правова държава. Разделили сме си тежестта - ние отговаряме за вътрешен ред и сигурност, ПП-ДБ отговаря за сектор правосъдие", допълни лидерът на МЕЧ.

“Преди малко видяхте, че няма кворум в зала. Предполагам за следващата седмица ще се съберат, за да си подкрепят мнозинството. Не очаквам с този пореден вот правителството да колабира и да падне. Но очаквам да имаме достатъчно време да говорим за това, което се случва в държавата, защото Даниел Митов се крие. Той не идва на изслушвания - нито за инцидента в Русе, нито за фабриката за цигари и много други неща, които се крият от обществото”, посочи още Василев.