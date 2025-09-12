След решението на ВАС няма формула за изчисление на сградната инсталация

Върховният административен съд отмени формулата, по която досега се изчисляваше компонентът "сградна инсталация" в сметките за топлинна енергия. Решението поставя редица въпроси преди началото на новия отоплителен сезон.

"Това, което се случи днес, е, че в 75-и брой на Държавен вестник беше публикувано решение на Върховния административен съд, с което се спира действието на едни изменения на наредбата за снабдяването, касаещи именно формулата за сградната инсталация. Реално това спиране означава, че в момента нямаме действаща формула за изчисление на сградната инсталация", каза Боряна Колева от Асоциацията на топлинните счетоводители в студиото на "България сутрин".

По думите ѝ най-засегнати от решението са сградите с топлинни разпределители, монтирани върху радиаторите. При тях методиката остава неясна, докато не бъде приет нов закон или подзаконов акт.

В сградите с индивидуални топломери промени няма.

"Сметката за хората, които са на централно топлоснабдяване, съдържа три основни компонента: първо - потреблението от отоплителните тела, тоест топлинната енергия за имота; второ - топлата вода или енергията за подгряване на водата, която използваме в жилището; и трето - сградната инсталация. Обикновено сградната инсталация е най-малкият компонент за едно жилище, което потребява", поясни Колева пред Bulgaria ON AIR.

Тя подчерта, че досегашната формула е била технически най-справедливият метод, тъй като отчита редица фактори като външни и вътрешни температури, мощността на отоплителните тела и среднодневни изчисления.

"Важно е да се отбележи, че отмяната или спирането на тази формула не е атака срещу самата формула и нейните компоненти. Всички причини и мотиви за спирането са изцяло процесуални и административни - как е въведена, по какъв начин, дали са спазени срокове. Това е чисто юридически въпрос", посочи гостът.

Асоциацията апелира формулата да бъде запазена, тъй като работи вече над 20 години и е доказала ефективността си.

Според Колева решението е в ръцете на Народното събрание - ако методиката бъде уредена със закон, проблемът може да се реши бързо. Ако се тръгне по пътя на наредби и обществени обсъждания, процедурата ще е значително по-бавна.

Тя предупреди, че е възможно отоплителният сезон да започне без ясни правила за сградната инсталация, което би наложило извънредни указания за изчисляване на сметките.

