След решението на ВАС няма формула за изчисление на сградната инсталация

Върховният административен съд отмени формулата, по която досега се изчисляваше компонентът "сградна инсталация" в сметките за топлинна енергия. Решението поставя редица въпроси преди началото на новия отоплителен сезон.
"Това, което се случи днес, е, че в 75-и брой на Държавен вестник беше публикувано решение на Върховния административен съд, с което се спира действието на едни изменения на наредбата за снабдяването, касаещи именно формулата за сградната инсталация. Реално това спиране означава, че в момента нямаме действаща формула за изчисление на сградната инсталация", каза Боряна Колева от Асоциацията на топлинните счетоводители в студиото на "България сутрин".
По думите ѝ най-засегнати от решението са сградите с топлинни разпределители, монтирани върху радиаторите. При тях методиката остава неясна, докато не бъде приет нов закон или подзаконов акт.
В сградите с индивидуални топломери промени няма.
"Сметката за хората, които са на централно топлоснабдяване, съдържа три основни компонента: първо - потреблението от отоплителните тела, тоест топлинната енергия за имота; второ - топлата вода или енергията за подгряване на водата, която използваме в жилището; и трето - сградната инсталация. Обикновено сградната инсталация е най-малкият компонент за едно жилище, което потребява", поясни Колева пред Bulgaria ON AIR.
Тя подчерта, че досегашната формула е била технически най-справедливият метод, тъй като отчита редица фактори като външни и вътрешни температури, мощността на отоплителните тела и среднодневни изчисления.
"Важно е да се отбележи, че отмяната или спирането на тази формула не е атака срещу самата формула и нейните компоненти. Всички причини и мотиви за спирането са изцяло процесуални и административни - как е въведена, по какъв начин, дали са спазени срокове. Това е чисто юридически въпрос", посочи гостът.
Асоциацията апелира формулата да бъде запазена, тъй като работи вече над 20 години и е доказала ефективността си.
Според Колева решението е в ръцете на Народното събрание - ако методиката бъде уредена със закон, проблемът може да се реши бързо. Ако се тръгне по пътя на наредби и обществени обсъждания, процедурата ще е значително по-бавна.
Тя предупреди, че е възможно отоплителният сезон да започне без ясни правила за сградната инсталация, което би наложило извънредни указания за изчисляване на сметките.
Гледайте целия разговор във видеото.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.