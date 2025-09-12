IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Възраждане" настоява срокът за регистрация на кладенци да е до 2030 г.

Правителството крие колко населени места в момента са без вода

12.09.2025 | 17:30 ч. Обновена: 12.09.2025 | 18:31 ч. 14
"Възраждане" настоява срокът за регистрация на кладенци да е до 2030 г. Народният представител от „Възраждане“ Ангел Славчев проведе брифинг пред журналисти, посветен на кампанията „Парламентът отива при народа“ и темата за водната криза. 

„Откакто вече две седмици сме на терен, всички хора ни питат за регистрацията на кладенците в домовете им. Срокът изтича на 28 ноември тази година и много хора още не знаят какво трябва да направят.“, заяви Славчев.

По думите му заради това е внесен законопроект за удължаване на срока за регистрация на кладенците до 2030 година, който вече е в деловодството на Народното събрание. „Надяваме се час по-скоро да влезе в Комисията по околна среда, за да бъде обсъден и приет, защото времето е изключително кратко.“, подчерта народният представител. 

Фокус на срещите на „Възраждане“ със селата в страната е безводието, което според Славчев се превръща в национален проблем. „Хората нямат вода, на режим са, а правителството крие колко населени места в момента са без вода. ВиК фирмите са на милиони загуба, нямат хора на терен, копае се и не се зарива. Там, където има общински ВиК дружества, вода има. Там, където са държавните асоциации има режим“, обясни той. 

Славчев припомни, че още на 20 юли „Възраждане“ е била готова с вот на недоверие заради безводието, но не е получила необходимата подкрепа. „За съжаление от т.нар. придворна опозиция отказаха да подпишат, защото според тях безводие нямало.  В момента ни трябват още пет подписа, за да може вотът да влезе в пленарната зала.“, каза народният представител. 

Той коментира и очаквания вот на недоверие, подготвен от други опозиционни формации: „Както и Костадин Костадинов каза, ще подкрепим всеки вот на недоверие срещу това правителство. Ще участваме в дебатите и в гласуването. Всички наши народни представители ще бъдат в залата, за да гласуват против кабинета“. 

Ангел Славчев обвърза водната криза с корупционни практики в управлението: „В Плевен вече е обявено частично бедствено положение. Това отвързва ръцете на управляващите да правят поръчки без обществени процедури и отваря възможност за кражби.“ 

В заключение той обяви: „Организираме протест в събота от 16:00 часа пред Народното събрание. Искаме оставката не на един министър, а на цялото правителство. Хората са изнервени - нямат вода, имат проблеми с електрозахранването, тревожат се от въвеждането на еврото. Управляващите очевидно или не разбират, или не ги интересува, какво се случва в страната.“

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Възраждане парламент вода закон кладенци
