Затварят за движение нов участък от столичния бул. "Ал. Стамболийски"

От 13.09.2025 г. до 20.12.2025 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. "Александър Стамболийски“ между бул. "Вардар“ и бул. "Константин Величков“. Причината е продължаващия следващ етап от ремонта на бул. "Александър Стамболийски“, съобщиха от Столичната община.

За същия период се въвеждат и промени в организацията на движение на част от градския транспорт: трамвайна линия № 8 остава закрита, а трамвайна линия № 10 ще се движи по маршрут: от метростанция "Витоша“ по действащия маршрут до кръстовище бул. "Александър Стамболийски“/бул. "Константин Величков“ и надясно по бул. "Константин Величков“ по маршрута на трамвайна линия № 3 до гара Захарна фабрика двупосочно.

Продължава да работи временната линия № 8ТМ (ж.к. Люлин 5 – ж.к. Люлин). От 15.09.2025 г. се променя маршрутът на ученическата автобусна линия У1, както следва (в посока 32 СОУ "Св. Климент Охридски“): от Балканкар АД по маршрута до кръстовище бул. "Вардар“/ул. "Алеко Туранджа“, направо по бул. "Вардар“ и от кръстовището с бул. "Александър Стамболийски“ по маршрута.

Възстановяват се маршрутите на автобусни линии № 56 и 77.

От Столичната община напомнят, че като обходни маршрути за движение на автомобилите могат да се използват: ул. “Антон“ и бул. “Тодор Александров“; ул. “Христо Благоев“ и ул. “Алеко Туранджа“.

Отваря се за движение кръстовището на бул. “Вардар“ и бул. "Ал. Стамболийски", допълват от Столичната община.