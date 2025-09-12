Желязков: Опозицията живее в паралелна вселена

Тази година бие всички рекорди – над 10 хиляди пожара бушуваха през изминалите два месеца. Стихията все още не е приключила своя мрачен ход. Това заяви министър-председателят Росен Желязков, предаде репортер на БГНЕС.

Премиерът Желязков участва в честването по повод професионалния празник на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

„В рамките на денонощие вие се отзовавахте на повече от 200 локации в страната… С една добра координация, но най-вече с една пълна всеотдайност вие посрещнахте предизвикателствата. И вие се справихте достойно, с чест, с пример и жертвоготовност!“, каза той, обръщайки се към пожарникарите.

Премиерът Росен Желязков коментира и началото на „горещия политически сезон“ и внесения вот на недоверие. „Нашите политически опоненти казват, че МВР се провали тази година в усилията си със справяне на пожарите. Ние и нашите политически опоненти живеем в паралелни реалности и вселени и не само политически. Ние твърдим, че МВР и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и всички онези, които бяха призвани да се включат единно в справянето с пожарите показаха и на европейските партньори, и на нашите съседи умението, координацията, усилията за справяне с това предизвикателство. Затова ние ще браним от всякакво посегателство вашия труд, експертиза и чест“, заяви премиерът.