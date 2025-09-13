Полша нe смята да прекъсне дипломатическите си отношения с Русия

„Полша в момента не планира да прекъсва дипломатическите си отношения с Русия“.

Това заяви полският външен министър Радослав Сикорски по време на съвместна пресконференция с украинския си колега Андрей Сибиха в Киев, съобщи „Киев Индипендънт“.

Изказването на Сикорски идва дни след като руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство по време на мащабна атака срещу Украйна на 10 септември. Полша свали няколко руски дрона, ставайки първата страна от НАТО, която се конфронтира с военни активи на Москва над собствената си територия от началото на пълномащабната война.

Сикорски заяви, че Полша не вижда причина за прекъсване на дипломатическите връзки с Русия. Той отбеляза, че Варшава вече е ограничила дейността на руски дипломати в няколко региона и е призовала европейските партньори да намалят размерите на руските дипломатически мисии в техните страни.

Полският министър нарече последното проникване на руски дронове в полското въздушно пространство „момент на истината“. Той подчерта, че дроновете са влезли от Беларус и са летели седем часа.

„Всеки, който твърди, че това са били украински дронове, повтаря руската пропаганда,“ заяви Сикорски.

Полският топ дипломат обеща разширяване на военната кооперация с Украйна на фона на интензивните руски атаки, като посочи, че Варшава е готова да предостави 40 милиона евро подкрепа.

Сибиха заяви, че Украйна е готова да помогне на Полша да се справи с руските заплахи.

„Украйна вече успешно отблъсква атаки. Трябва да работим върху съвместна система за противодействие на дронове“, добави той, пише БГНЕС.