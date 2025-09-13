Монумент, в памет на войниците загинали във войната с Украйна, бе открит Санкт Петербург

Стотици хора, включително роднини на руски войници, се събраха днес в околностите на град Санкт Петербург за откриването на паметник на войниците, загинали в Украйна - първия подобен мемориал, издигнат близо до един от двата най-големи града в Русия, предаде Ройтерс.

"Паметникът е начин да увековечим историята. Сега имаме нова история", каза Ана Краснова, която дойде да види статуята, изобразяваща двама войници с оръжия, открита в Кудрово, предградие с 60 000 жители. Съпругът й се сражава в Украйна, а брат й е в списъка на изчезналите в бой там, каза тя.

Макар че подобни паметници са издигнати в руски области, този паметник е първият по рода си в околностите на Москва или Санкт Петербург.

"Най-ценното нещо, което има нашият народ, е паметта“, каза губернаторът на областта Александър Дрозденко на церемонията по откриването. "Нашата кауза е справедлива, врагът ще бъде победен и победата ще бъде наша."

Надписът на паметника, върху стълб над фигурите, не съдържа дата или място, където са се състояли сраженията, които почита. На него пише само: "На героите от СВО", съкращение от "специална военна операция", както Кремъл нарича конфликта.

Паметникът ще напомня на младите хора как трябва да служат на страната си, каза друг присъствал гражданин - Кирил Дранцов. "Няма да се налага да обясняваме защо и как да обичаме родината и как да я защитаваме", допълни той, .