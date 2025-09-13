IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тревожно: Всяко трето българче е с наднормено тегло

Ако не се вземат мерки, това може да доведе до инсулинова резистентност

13.09.2025 | 07:45 ч. Обновена: 13.09.2025 | 08:31 ч. 22
Тревожни данни дава “Уницеф” - България е сред страните с най-високи нива на затлъстяване сред децата в Европа. Почти всяко трето дете има наднормено тегло, а с годините делът им става все по-голям, показва изследването.

Сред основните причини за затлъстяване са консумацията на преработени храни с високо съдържание на захар и нездравословни мазнини, както и широката им реклама. Фактор е и намалената физическа активност при децата.

Специалистите съветват: ако въпреки мерките у дома, детето продължи да наддава, родителите да се консултират с лекар. “Ако родителите имат наднормено тегло или затлъстяване, подозираме неправилен модел на хранене у дома. Тогава насочваме работата към цялото семейството. Но ако двама родители с нормално тегло, доведат дете, което е напълняло - тогава се насочваме към храната, което то консумира извън дома“, обяснява пред bTV детският ендокринолог д-р Здравка Тодорова.

Лекарите предупреждават, че ако не се вземат мерки, наднорменото тегло може да доведе и до инсулинова резистентност, високо кръвно налягане, хормонални или менструални смущения при момичетата. От министерството на образованието казват, че сега заложените часове по здравно образование не са достатъчни, но планират да ги увеличат.

От тази учебна година - в сила трябва да влязат и по-строгите изисквания за храните, които се предлагат в училищните столове и лавки.

