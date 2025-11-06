IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
27 пожара гасиха огнеборците за изминалото денонощие, един човек пострада

Лъжливите повиквания са девет

06.11.2025 | 07:45 ч. 1
Снимка: БГНЕС, архив

Общо 27 пожара са потушени в страната за последното денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). Пожарните екипи са реагирали на 64 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 11 пожара, без нанесени материални щети са 16 пожара, извършени са 28 спасителни дейности и помощни операции. 

Лъжливите повиквания са девет. 

При пожар в къща в с. Бачево, общ. Разлог, област Благоевград, е пострадал мъж на 76 години, който е с изгаряния трета степен по данни на болницата в Разлог. Той е транспортиран по-късно за болница „Пирогов“.

Причината за пожара в стая на първия етаж на къщата е неправилно ползване на отоплителен уред на пропан-бутан.

Тагове:

ГДПБЗН пожари пожарникари
