Битка на „езиковия фронт“ на Украйна: Киев се опитва да ограничи руския език

В бели дезинфекционни костюми и с имитации на почистващи препарати, жените преминаха през уличен пазар в Киев с мисия да го „почистят“ от книги на руски език. „Не продавайте тези боклуци!“, извика една от тях на собственика на сергия.

Носейки табели с надпис „Внимание! Открит е московски език!“, жените изнасяха лекции на търговците за руските престъпления срещу Украйна. Въпреки че в Киев и други градове има мораториум върху продажбата на книги на руски език, те лесно се намират на уличните пазари.

„Сега е моментът да унищожим абсолютно всичко, което ни е донесъл руският свят“, каза Тетяна Олийник, една от „езиковите активистки“, участвали в акцията. „Украинският език е оръжие, което защитава нашата земя.“

В книжарница в центъра на града, в картонена кутия, бяха поднесени книги на руски език, предадени от местни жители. Служител каза, че книгите, които включват преводи на романи от Тери Пратчет, ще бъдат продадени на компания за рециклиране, а парите ще бъдат дарени на части за противовъздушна отбрана. Плакат на стената на магазина, изобразяващ кутия кибрит, гласеше: „Изгарям руснака в себе си.“

И въпреки подобни кампании, както и стремежа на правителството да увеличи броя на хората, говорещи украински, руският език се оказва труден за премахване. Критиците казват, че опитът създава повече проблеми, отколкото решава, и играе в ръцете на кремълската пропаганда.

Украинският е единственият официален език в страната, но милиони говорят руски като свой майчин език, отчасти като наследство от съветското и царското управление, когато украинският беше потискан от Кремъл. Докато много рускоговорящи преминаха на украински, след като Москва започна пълномащабното си нахлуване през 2022 г., тенденцията сега се обръща, каза пред The ​​Times Олена Ивановска, висшият служител за защита на украинския език.

„Хората свикват с всичко, дори с войната, и затова се връщат към комфортната си езикова среда“, каза тя. „Това не се забелязва на официално ниво, но за съжаление може да се види в начина, по който говорят например с роднините и децата си. А това е опасно, защото Украйна е в конфронтация с вечния си враг, който от векове се опитва да унищожи нашата идентичност, чак до физическото ни унищожение.“

По закон служителите в отделите за обслужване на клиенти и служителите в публичния сектор са задължени да говорят украински на работното си място или ще бъдат глобени с 3400 гривни (60 британски лири) или 8500 гривни за повторни нарушения, ако някой подаде жалба. През 2023 г. Украйна забрани и възпроизвеждането на рускоезична музика на публични места.

Тези политики доведоха до езиков двоен живот за милиони хора. В центъра на Киев могат да се чуят както руски, така и украински език. „Говоря руски у дома със съпругата си и с приятелите си, но на работа и публично обикновено говоря украински“, каза един мъж.

Освен боевете, бушуващи по бойните полета в източната, северната и южната част на страната, Ивановска и други украински официални лица говорят за „културен и езиков фронт“, който според тях е също толкова важен за бъдещето на страната им. Те често са на заден план.

През първите осем месеца на тази година рускоезичният анимационен филм „Маша и мечката“ е гледан почти един милиард пъти в цяла Украйна, според данни, цитирани от украинските медии. Миналата година финансираният от Кремъл руски криминален сериал „Слово пацана“ – „Думата на едно момче“ – беше един от най-гледаните сериали в интернет в Украйна, въпреки че беше достъпен само на пиратски уебсайтове.

Миналият уикенд полицията е била извикана в препълнен нощен клуб в Одеса, където диджей е пуснал рускоезична песен. „Целият клуб пееше заедно с тях“, съобщи Insider UA, популярен украински Telegram канал.

Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговият пратеник Стив Уиткоф предполагат, че говоренето на руски в Украйна е равносилно на подкрепа за режима на президента Путин, реалността е много различна. Много от украинските войски, които възпират силите на Кремъл по 600-километровата фронтова линия, говорят руски като свой първи език, докато опитът на Путин през 2014 г. да поеме контрол над рускоезични градове като Одеса беше осуетен от местните жители, които хвърлиха подкрепата си в подкрепа на Киев.

Ивановска обаче смята, че тъй като Путин е твърдял, че „защитава“ рускоезичните, когато е изпратил танкове в Украйна през 2022 г., украинците, които все още използват руски език, са били „лишени от инстинкта за самосъхранение“.

„Първо идват руският език, руският балет и руският театър, а след това идват руските танкове. Като отказваме да се върнем към езика на нашите прадядовци, ние призоваваме върху себе си тези руски ракети и учим децата си да носят окови в бъдеще“, каза тя. Тя обаче призна, че наскоро е хванала собствената си дъщеря да използва руски език в профилите си в социалните мрежи.

Ивановска е и един от основните поддръжници на законопроект, който би лишил руския език от статута му на малцинствен език, ход, който би го направил неподходящ за държавна подкрепа и специална защита. „Целта е проста - да се премахне руският език, който не се нуждае от защита, и да се лиши кремълската пропаганда от инструмент за манипулация“, каза тя.

Законопроектът все още не е одобрен от парламента и се съобщава, че Киев е бил призован да го отхвърли от служители в Брюксел, които са загрижени, че това може да попречи на влизането на Украйна в Европейския съюз.

Анастасия Пилявски, украински антрополог, който преподава в Кингс Колидж в Лондон, смята, че позицията на Киев по отношение на руския език е в най-добрия случай погрешна, а в най-лошия - разделяща в момент, когато страната трябва да бъде обединена срещу нахлуването на Кремъл.

„Това напълно противоречи на социалната реалност на страната. Украинците отново и отново показват, че тяхното чувство за това какво представлява Украйна като нация е политическо. Това, което отличава украинците от руснаците, не е езикът, а отношението им към политиката“, каза Пилявски, основателят на „Украински Космополис“, интелектуален колектив, който насърчава гражданския плурализъм и е базиран в Одеса.

Други твърдят, че Киев е допуснал грешка, като е нарекъл руския език „език на врага“ и че вместо това е трябвало да се опита да създаде алтернативен център на руската култура в Украйна.

„Защо се съгласихме да се откажем от култура, която включва част от историята на тези земи, и да кажем, че всичко това принадлежи на Кремъл?“, каза Иля Чедолума, историк, който идва от Западна Украйна, сърцето на украинския национализъм.

През 2023 г. Ирина Фарион, бивш украински депутат, предизвика спорове, когато заяви, че „истинските патриоти“ не трябва да говорят руски при никакви обстоятелства. Тя също така заяви, че рускоезичните войници от украинската „Азовска“ и Трета щурмова бригада, които са участвали в някои от най-ожесточените битки на войната, не са истински украинци.

Тя беше застреляна миналата година в Лвов. 18-годишен украинец беше обвинен в убийството ѝ, въпреки че все още не е установен ясен мотив.

Някои украинци, които все още говорят руски, твърдят, че езикът не принадлежи на Путин и че продължаващото му използване е форма на съпротива срещу Кремъл.