В Германия осъдиха медик на доживотен затвор за убийството на десет пациенти

Медицинският брат направил опит да убие още 27 други

06.11.2025 | 07:33 ч. 4
Снимка Пиксабей

Медицински брат в отделение за палиативни грижи беше осъден днес в Германия на доживотен затвор за убийството на десет пациенти със смъртоносни инжекции и за опит за убийството на 27 други, предаде Ройтерс.

Прокуратурата смята, че медицинският брат е инжектирал на своите предимно възрастни пациенти обезболяващи и  успокоителни, за да облекчи работата си през нощта.

Говорител на съда в Аахен заяви, че престъплението се приема за особено тежко, което означава, че медицинският брат има малък шанс да бъде освободен от затвора след излежани 15 години от присъдата – минималното време, което е нужно при доживотна присъда в Германия, за да може след това затворникът да поиска намаляване на присъдата или предсрочно освобождаване.

Медицинският брат е извършил престъпленията между декември 2023 и май 2024 г. Присъдата подлежи на обжалване.

Германската полиция съобщи, че се разследват и други съмнителни случаи по време на кариерата на медицинския брат. /БТА

