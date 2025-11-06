Войната опустошава Харков, но същевременно подкрепя Лвов

Разширената реалност постоянно променя географията на Украйна. Никъде това не е илюстрирано по-ясно отколкото в контраста между два от големите ѝ градове: Харков на изток и Лвов на запад. С бушуващите боеве на север и изток, Харков, някога индустриален център и вторият по големина град в Украйна, се бори. Междувременно Лвов печели, тъй като хората, бизнесът и инвестициите се местят в центъра и западната част на страната, пише The Economist.

Местоположението е всичко. Харков е само на 40 км от Русия, някога жизненоважен търговски партньор на Украйна, но сега най-заклетият враг на страната. Лвов се намира на 70 км от просперираща Полша, врата към пазарите на Европейския съюз. Много от жителите на провинцията работят от другата страна на границата.

Максим Козицки, губернаторът на Лвовска област, има бюст в кабинета си на император Франц Йосиф, който управлявал Австро-Унгарската империя до смъртта си през 1916 г. Лвов е бил един от най-големите градове на тази империя, спомня си Козицки, но съветското завладяване на Украйна насочило фокуса на страната на изток. Когато Русия започна пълномащабното си нахлуване през 2022 г., Европейският съюз отговори, като направи Украйна кандидат за присъединяване. Нарастващата интеграция на Украйна с ЕС от началото на войната започна да връща Лвов на старото му място в Централна Европа.

Андрий Садовый, кметът на града, кипи от вълнение, когато описва промените. Населението на Украйна намалява от десетилетия, но Лвов е нараснал до един милион жители от 2022 г. насам, до голяма степен благодарение на притока на 150 000 души от Харков и други източни райони. Около 280 компании са се преместили в Лвовска област, включително 60 от Харков. Наскоро в покрайнините на града беше открит голям индустриален парк, както и университет. ЕС планира да помогне за превръщането на Лвов в железопътен възел чрез модернизиране на връзките с Полша и Румъния.

Междувременно центърът на Харков е доминиран от монументални сгради, построени преди век, когато е бил столица на Съветска Украйна.

Улиците му са много по-тихи. До инвазията той е бил важен образователен център, дом на около 270 000 студенти на университетско ниво. Сега, поради честите атаки с дронове и ракети , по-голямата част от образованието е онлайн. Смята се, че са останали само половината от стария брой студенти.

Преди пълномащабната инвазия, Харков е бил дом на около 1,6 милиона души. Наталия Зубар, която ръководи организация за правата на човека в града, изчислява, че сега броят им е между 1,2 и 1,3 милиона. В първата фаза на войната на Русия срещу Украйна, започнала през 2014 г., градът прие вълна от бежанци от окупираните части на Донецка и Луганска области. От 2022 г. насам той е погълнал още повече хора от различни опустошени от войната райони на изток. И все пак голяма част от средната класа на града е напуснала града и се е насочила към по-безопасни региони на запад. Зубар смята, че градът ще се възстанови след войната, превръщайки се в център на въоръжените сили, в който са настанени много войници и техните семейства, и в център за развиващата се украинска военно-технологична индустрия.

Павло Кобзар е съосновател на Logity, фирма за товарни посредници, която е наемала 850 души в Харков до 2022 г. Днес там са останали само 185 от тях; Кобзар сега пътува между Харков и Лвов. На Харков ще му отнеме „поне десетилетие, за да се възстанови“, казва той.

„Повечето от приятелите ми вече не са там.“ Колко ще се завърнат ще зависи от това колко сигурни се чувстват, казва той. Русия, отбелязва той, е заявила, че иска да завладее цяла Украйна до река Днепър, което би включвало Харков.

Олга Шаповал, директор на Харковския ИТ клъстер, казва, че до 2022 г. в града е имало около 50 000 ИТ специалисти. Може би половината са останали, казва тя, но е трудно да се каже със сигурност. Много от тях остават регистрирани като жители в Харков, докато всъщност живеят в Лвов или в чужбина. Едно проучване установи, че делът на ИТ работниците в страната, които живеят в Харков, е спаднал от 14% през 2021 г. на 4% миналата година. В Лвов той се е увеличил от 14% на 18%.

Сергей Фурса, заместник-директор на инвестиционната фирма Dragon Capital, смята, че Харков може да се възстанови, ако войната бъде уредена на сигурна основа. Но засега, казва той, всички нови инвестиции от частен капитал са в Западна Украйна:

„Дори не разглеждаме нито един регион на левия източен бряг на Днепър.“ Статистиката за строителството не показва голямо доверие в Харков. През първите шест месеца на тази година строителите са започнали работа по 15 559 нови жилища в Киевска област, 6 956 в Лвов и само 199 в Харков.

Анализатори казват, че реконструкцията на градове като Харков ще изисква от правителството да предложи данъчни облекчения и други стимули, степенувани в зависимост от риска, което означава близост до Русия или окупирана от Русия територия. Киев ще продължи да привлича богатство, таланти и хора. Бъдещето на Одеса е сигурно: тя е главното пристанище на Украйна. Но голяма част от източната част на страната може да се превърне в ръждив пояс, постоянно застрашен от война.